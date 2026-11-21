La cumbre entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping dejó una imagen de alto impacto, pero sin avances concretos sobre las guerras. En la Argentina, Javier Milei sostiene un pronóstico optimista mientras el Gobierno busca afianzar la alianza con Estados Unidos y ordenar su agenda legislativa.

El cuadro detrás de la mesa redonda fue parte central del mensaje. La obra muestra un paisaje montañoso cubierto de nubes y bruma, apenas iluminado por los tonos rojizos del amanecer. Pintada con tinta en 1973 por Guan Shanyue, representa una vista aérea de la Gran Muralla, símbolo de permanencia y fortaleza asociado a la búsqueda de paz en China.

Guan fue uno de los artistas más influyentes de su país durante el siglo XX. Su estilo combinó la tradición imperial con elementos del comunismo de Mao, régimen con el que estuvo vinculado. Décadas después, esa obra funcionó como parte del lenguaje visual de una cita de máxima relevancia en Shenzhen, ciudad que representa la transformación china hacia el capitalismo. La narrativa oficial reinterpreta los legados: allí, incluso las rupturas pueden presentarse como continuidad.

La cumbre de Trump, Putin y Xi Jinping y el peso de la puesta en escena

El encuentro entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, anfitrión de la reunión, ofreció una puesta en escena de alto impacto. Sin embargo, no dejó resultados concretos sobre los conflictos en Medio Oriente y Ucrania.

“En una escala de 0 a 10, creo que fue un 12. Salió de maravilla”, afirmó el presidente de Estados Unidos al evaluar el encuentro. Trump viene de una derrota contundente en las elecciones intermedias y de ver reducido su poder, pero mantiene una valoración expansiva de su capacidad de acción y de sus resultados.

Ese rasgo también aparece en otros liderazgos, como el de Javier Milei. Durante los últimos días, el Presidente insistió en que ganará en primera vuelta y proyectó un escenario de prosperidad. En tres discursos distintos, anunció esta semana el ingreso al “siglo de oro liberal”.

Milei, la economía argentina y el pronóstico de recesión

El dato económico más cercano es la difusión, el próximo martes, del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Si se confirma la caída del segundo trimestre, como anticipan las proyecciones, la Argentina habrá atravesado lo que se denomina una “recesión técnica”.

En la Casa Rosada relativizan la contracción. “En octubre y noviembre los números empezaron a mejorar así que se va a dar vuelta”, evaluó un funcionario. En el Gobierno ratifican la postura que Milei sostiene en público: no habrá cambios de rumbo ni de programa.

El oficialismo también adelantó sus planes para 2027 y considera que, una vez aprobadas las reglas electorales, podrá transmitir cierto alivio. Entre sus expectativas, estima que la eliminación de las primarias aumentaría las posibilidades de ganar en primera vuelta y permitiría evitar el balotaje.

La estrategia electoral y la volatilidad política

En el oficialismo creen que la suspensión de las PASO evitaría una “foto” electoral negativa en agosto, que podría inquietar a los mercados. También sostienen que la medida desordenaría al peronismo al quitarle el impulso de una competencia interna. A la vez, prevén que podría surgir otra alternativa de derecha y trabajan para que Patricia Bullrich no encabece esa opción.

El escenario que proyecta el Gobierno es marcadamente optimista. Aun así, en el oficialismo dan por descontado que se aproxima un año de volatilidad en plena campaña. En un contexto internacional complejo, la Argentina enfrenta un impacto mayor: el riesgo país superó los 1000 puntos.

En ese marco, crece el interés por preservar la alianza con Estados Unidos. El respaldo de Washington fue crucial en las elecciones legislativas de 2025, aunque no hay garantías de que vuelva a ofrecer una ayuda decisiva si la Argentina la necesita.

Estados Unidos, China y el debate por la soberanía

Milei fue uno de los defensores más firmes de la cruzada de Trump para limitar la injerencia de Pekín en el continente. Sin embargo, un informe anual de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China, vinculada al Congreso estadounidense, recomendó que un grupo de auditores se instale en la Argentina y otros países de la región para supervisar los contratos de inversión.

El documento advierte sobre el alto nivel de penetración china en gobiernos subnacionales y menciona el caso de Jujuy. Incluye un repaso de inversiones y de otras herramientas para establecer vínculos de largo plazo, entre ellas la declaración conjunta de “provincias hermanas” con Guizhou, vigente desde 2018.

El reporte, publicado esta semana, propuso crear el Equipo de Revisión Rápida de Inversiones Extranjeras, conocido como FIRST por sus siglas en inglés. Las recomendaciones no son vinculantes, pero son consideradas desde la creación de la comisión, hace más de dos décadas. Uno de sus miembros activos fue Jacob Helberg, quien asumió en 2025 como subsecretario de Estado para Asuntos Económicos.

Helberg es, en la práctica, el arquitecto de Pax Silica, una iniciativa para proteger la cadena de suministros de inteligencia artificial frente a su principal rival, China. Se lo considera un halcón de la diplomacia tecnológica. El Gobierno argentino no hizo comentarios oficiales sobre la recomendación de la comisión. Más allá de que se concrete o no, la propuesta ya abrió un debate sobre la soberanía.

Tesla en la Argentina y los acuerdos con Washington

En medio de la disputa entre las dos potencias, Milei celebró el desembarco de Tesla en el país. La empresa de Elon Musk, con quien el Presidente desarrolló una afinidad particular, comenzó a comercializar sus vehículos eléctricos en un mercado dominado por firmas chinas. La situación tiene un matiz paradójico: los modelos de Musk que estarán a la venta se fabrican en Shanghái.

El Gobierno busca avanzar con los asuntos parlamentarios pendientes vinculados con Estados Unidos. “Estamos acelerando para aprobar todo en extraordinarias”, precisó una fuente al tanto de las conversaciones.

El jueves, el Congreso aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PTC), un acuerdo que llevaba 28 años pendiente de aval. La sanción incorporó una modificación como gesto hacia los laboratorios nacionales, históricamente opuestos a la iniciativa. Para el Gobierno, el dato central es que obtuvo luz verde a un antiguo reclamo de Washington.

Además, el Ejecutivo ultima los detalles para enviar al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), firmado el 5 de febrero de 2026 por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Entre los asuntos que podrían incorporarse a las sesiones extraordinarias también figura el “super RIGI”.