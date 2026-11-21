El juez Diego Amarante autorizó al presidente de la AFA a viajar a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil por compromisos vinculados con la CONMEBOL y la FIFA. Tapia tiene confirmado su procesamiento en una causa por presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, recibió autorización judicial para salir del país desde el jueves y hasta el 14 de diciembre. El permiso fue concedido por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien interviene en la causa en la que el dirigente está procesado por la presunta retención ilegal de impuestos y aportes jubilatorios.

Para justificar el viaje, Tapia presentó certificados de compromisos oficiales con la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). La agenda autorizada contempla actividades en Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil, vinculadas con sus funciones en los organismos del fútbol.

La causa tributaria y el permiso para viajar

El fallo de la Corte Suprema que cuestionó la actuación de tres jueces en una investigación relacionada con la conducción de la AFA no estableció una prohibición de viajar para Tapia. Se trata de expedientes distintos: la autorización para salir del país corresponde al juez Amarante, a cargo de la causa tributaria.

En ese expediente, el procesamiento del titular de la AFA quedó confirmado por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Debido a esa situación, Tapia debe pedir permiso judicial cada vez que quiere abandonar la Argentina y explicar los motivos y las fechas de sus viajes.

Los destinos de la gira internacional de Tapia

El primer compromiso previsto es en Colombia, donde Tapia participará en actividades de la CONMEBOL vinculadas con la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Luego viajará a Uruguay, donde el 28 de noviembre se disputará en Montevideo la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

La gira también incluye Suiza, sede central de la FIFA, que atraviesa una etapa de actividad política ante las elecciones presidenciales previstas para marzo de 2027. El actual titular del organismo, Gianni Infantino, busca la reelección frente a otros aspirantes y Tapia respalda su candidatura. El dirigente argentino ya había viajado a Zúrich en octubre para participar de actividades de la FIFA, también con autorización judicial.

El cuarto destino es Brasil, donde están previstas actividades del calendario internacional del fútbol. El 11 de diciembre se anunció en Río de Janeiro el sorteo del Mundial Femenino de 2027.

El fallo de la Corte sobre la investigación de la mansión

La autorización para viajar se conoció después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una resolución que había apartado al juez federal Daniel Rafecas de la investigación sobre una lujosa mansión en Pilar y había favorecido el traslado del expediente a la Justicia de Zárate-Campana.

Los jueces supremos consideraron que la resolución apelada no cumplía con la exigencia de que las sentencias constituyan una “derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa”. El fallo fue firmado por unanimidad por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

“Si se atiende a las constancias de la causa y a la evolución que tuvo la investigación desde sus inicios, es claro que se trata de una pesquisa compleja de lavado de activos, a través de un presunto entramado societario y financiero destinado a canalizar, administrar y legitimar activos de origen presuntamente ilícito mediante la utilización coordinada de diversas personas físicas y jurídicas”.

“La existencia del inmueble constituyó el hecho que motivó la denuncia inicial y el primer indicador patrimonial que permitió inferir la posible existencia de aquella operatoria pero, contrariamente a lo que afirma de manera dogmática el tribunal apelado, (la mansión) de ningún modo abarca el objeto de investigación”.

La investigación sobre el inmueble, relacionado con personas del entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, integra una serie de expedientes que examinan negocios y movimientos patrimoniales vinculados con dirigentes del fútbol argentino.

Las declaraciones de Tapia sobre las investigaciones

Antes del fallo de la Corte, Tapia se refirió a una investigación preliminar de tres fiscales de Estados Unidos y del FBI. “Si tienen que investigar, que investiguen”, afirmó. Sobre la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, que actúa como agente de cobro, sostuvo: “Vos me tenés que auditar si el 70% ingresó a la Asociación del Fútbol Argentino”. La referencia aludía a que el 30 restante correspondía a la comisión de esa firma.

También habló del empresario futbolístico Guillermo Tofoni, a quien le rescindió un contrato para organizar amistosos de la selección. Tapia dijo que antes se llevaba el “65 por ciento” de las recaudaciones. Tofoni le envió una carta documento para exigir una rectificación y exhibió el contrato, donde figura que cobraba el 6,25 por ciento.

Al referirse a posibles consecuencias jurídicas, Tapia expresó: “Si no ingresó el 70% [...] entonces sí hay una responsabilidad”. La sucesión de viajes internacionales se produce mientras avanzan otras investigaciones sobre negocios de la AFA y vínculos entre sus dirigentes y empresarios privados.

Así, el presidente de la entidad combina una agenda internacional como máxima autoridad del fútbol argentino con su situación ante los tribunales, donde debe responder por un procesamiento confirmado en una causa tributaria.