Un mensaje de Javier Milei sobre el endeudamiento y la gestión de Mauricio Macri se viralizó mientras el riesgo país superó los 1.000 puntos. El Presidente atribuyó la suba a la posibilidad de un regreso del peronismo al poder.

Un antiguo mensaje de Javier Milei volvió a circular en redes sociales en medio de la escalada del riesgo país. En diciembre de 2018, cuando el indicador subía durante el gobierno de Mauricio Macri, el entonces economista libertario vinculó el alza con el endeudamiento y la gestión oficial.

“Frente a la suba del riesgo país los inútiles de Kambiemos dicen que sube por el temor a CFK. Por un lado el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente. Por otro lado si CFK crece es porque los Kambiemos son unos incompetentes gobernando”, escribió Milei en aquel tuit.

El riesgo país superó los 1.000 puntos

La publicación llamó la atención por su parecido con el escenario actual, aunque con distintos actores. Milei y funcionarios de su gobierno sostienen que el aumento del indicador que mide el JP Morgan no responde a las políticas económicas y financieras, sino a las mayores posibilidades de que el peronismo vuelva al poder en 2027.

El riesgo país argentino pasó de 410 puntos básicos durante la primera semana de julio a 830 a mediados de noviembre. A comienzos de este mes había alcanzado un máximo de 950 puntos y el viernes 20 de noviembre superó los 1.000, con un nuevo récord anual.

Qué dijo Milei sobre la suba del indicador

El lunes anterior, el Presidente buscó explicar el alza y afirmó que no se debe a la gestión del Gobierno ni a los problemas de deuda, sino a la oposición. La explicación recordó a los argumentos que, según el tuit de 2018, utilizaba entonces Cambiemos para atribuir la suba del riesgo país al temor a Cristina Fernández de Kirchner.

Durante una exposición en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei sostuvo que el equilibrio fiscal permitiría reducir el indicador y vinculó su evolución con la solvencia del país.

“Para bajar el riesgo país, lo que se necesita es tener equilibrio fiscal, porque si ustedes cumplen con la condición de solvencia intertemporal, inexorablemente el riesgo país va a colapsar. Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país”, planteó.

Luego, el mandatario afirmó que la decisión depende de los votantes y contrapuso las opciones políticas en disputa.

“¿Pero saben qué es lo maravilloso? Que depende de los argentinos. Por primera vez tienen la opción, tienen el partido del Estado con más o menos grado de orco y, por el otro lado, van a tener la opción de la libertad. Eso no lo tuvo nunca”.