En la novena votación para elegir al sucesor de António Guterres, el argentino sumó un rechazo de una potencia y quedó con tres en total. La disputa continúa trabada por las diferencias entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Rafael Grossi se mantiene en el segundo puesto de la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas, aunque este viernes recibió un rechazo adicional de una potencia y acumula tres. La novena votación volvió a mostrar un escenario sin avances decisivos para elegir al sucesor de António Guterres.

La costarricense Rebeca Grynspan obtuvo dos votos negativos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, mientras que la emiratí Lana Nusseibeh también reunió tres rechazos. En esta ronda, los candidatos conocieron los apoyos y objeciones de las potencias, pero no qué país emitió cada voto.

Grossi conserva el segundo lugar en la votación de la ONU

El titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica recibió dos votos favorables y tres negativos de las potencias. En el recuento general suma ocho apoyos, cifra que lo ubica detrás de Grynspan. Desde su entorno señalaron que “Grossi sigue segundo” y que “todos los de arriba perdieron votos”.

Grynspan, ex canciller de Costa Rica, obtuvo tres respaldos de los miembros permanentes y dos rechazos, el mismo resultado que había registrado en octubre. En el total general alcanzó diez votos a favor, frente a los doce de la ronda anterior.

Los apoyos y rechazos de los candidatos

Nusseibeh, quien se incorporó a la contienda en las últimas semanas, reunió dos votos positivos y tres negativos de las potencias, además de siete apoyos generales. La ecuatoriana Carolyn Rodrigues-Birkett recibió tres votos favorables y dos rechazos de los miembros permanentes, con seis respaldos en el conteo general.

Más atrás aparecen el turco Feridun Sinirlioglu, el ugandés Olara Otunnu y las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki. Para ser elegido, un candidato necesita al menos nueve votos favorables entre los 15 integrantes del Consejo y no recibir el rechazo de ninguno de los cinco miembros permanentes.

El veto de las potencias mantiene trabada la elección

Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido integran el grupo conocido como P5, cuyos miembros tienen poder de veto y, en la práctica, deben dar luz verde a quien ocupe el cargo. La falta de acuerdo entre esas potencias mantiene paralizada la elección, pese a que el mandato de Guterres termina el 31 de diciembre.

La ronda del viernes fue la segunda con papeletas diferenciadas por colores, una modalidad que permite saber si el rechazo provino de un miembro permanente, aunque no identificar cuál. En la votación de octubre, Grynspan, Grossi y Rodrigues-Birkett habían recibido dos objeciones de las potencias. En la ronda general del 5 de noviembre, sin colores, la costarricense acumuló tres rechazos y el argentino cuatro.

Se esperaba que la reunión del jueves entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin abriera una vía de negociación. Tras el encuentro, los tres líderes expresaron la necesidad de reformar la organización, pero la competencia sigue sin destrabarse. En una declaración conjunta, señalaron que “se comprometieron a reformar la ONU para que esta pueda responder de manera más efectiva los desafíos globales y ajustarse a su misión fundamental de paz y seguridad internacional”.

Las negociaciones y el plazo del 31 de diciembre

Se estima que Washington respalda a Grossi y rechaza a Grynspan. Beijing apoyaría a la candidata guyanesa y podría respaldar también a la costarricense, en línea con su postura de que la región latinoamericana ocupe el turno y de que una mujer llegue por primera vez a la Secretaría General. Entre las hipótesis sobre los rechazos a Grossi, se menciona la posibilidad de que China y Rusia hayan votado en contra; no está claro quién emitió el tercer rechazo. También se considera que podría haber sido el Reino Unido, en medio de la controversia por Malvinas.

La elección ya es el proceso más largo en la historia de la organización: transcurrieron 113 días desde la primera votación. En el pasado, la designación demoró un promedio de 29 días, según el experto Daniel Safran-Hon, ex funcionario de la ONU. En 2026, la elección de Guterres requirió seis rondas.

“Lo preocupante es que ya es fin de año y lo que significa para unirse como equipo”, afirmó Shamala Kandiha Thompson, directora ejecutiva de Security Council Report. “Dado lo temprano que empezó todo esto, no deberíamos estar aquí”. Richard Gowan, de Crisis Group, advirtió que llegar al cierre del año sin un sucesor “sería vergonzoso para los poderes de veto y daría munición a los muchos estados miembros de la ONU que dicen que el P5 ya no tiene las credenciales para dirigir esta organización”.

Qué puede pasar si no hay un sucesor de Guterres

No está definido qué ocurriría si las potencias no alcanzan un acuerdo antes del fin del mandato. Kirill Logvinov, director del Departamento de Organizaciones Internacionales de la cancillería rusa, sostuvo: “El primer subsecretario debería asumir automáticamente el cargo, pero no es así. Todo esto podría crear una situación que no sería del todo confusión, pero que aún sería mejor evitar”.

El Consejo de Seguridad y la Asamblea General podrían continuar sus reuniones, pero la falta de un secretario general limitaría algunas decisiones. “Sería un enorme barco con un capitán muerto: los primeros oficiales podrían hacer muchas cosas, pero hay otras que no, como nombrar funcionarios importantes o aprobar el presupuesto”, explicó Safran-Hon.