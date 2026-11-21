Rogelio Frigerio y Alberto Weretilneck respaldaron suspender las primarias, mientras Sergio Ziliotto defendió su continuidad. Los mandatarios expusieron sus posturas durante un encuentro con 360 jóvenes, a una semana del tratamiento del tema en el Senado.

A una semana del tratamiento de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Senado, tres gobernadores expresaron posiciones opuestas sobre el futuro del sistema electoral. Sergio Ziliotto, de La Pampa, rechazó la eliminación de las primarias; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Alberto Weretilneck, de Río Negro, respaldaron su suspensión.

Las definiciones se conocieron durante un encuentro con 360 jóvenes de todo el país, en el que los mandatarios también debatieron sobre la renovación de la dirigencia política y los desafíos de la Argentina.

Qué dijeron los gobernadores sobre la suspensión de las PASO

Ziliotto cuestionó los cambios electorales y defendió la continuidad de las primarias. “Eliminar las PASO es un retroceso. No podemos hacer medidas electorales con nombre y apellido. Siempre está mal cambiar las reglas. No podemos adecuar una legislación electoral a la apetencia de los gobiernos de turno”, sostuvo.

Consultado sobre su vínculo con la Casa Rosada, el gobernador pampeano afirmó que mantiene abiertos los canales de diálogo. “Siempre hablo con el Gobierno, tengo una responsabilidad y un respeto institucional”, respondió.

En cambio, Frigerio expresó su respaldo a la suspensión y señaló que hubo un acuerdo general dentro del PRO sobre esa posición. También se refirió a la propuesta oficialista de habilitar listas colectoras, que finalmente fue descartada: “Fue una idea que se dejó de lado, creo que no era conveniente para el sistema electoral y democrático”, consideró.

Ziliotto planteó reformas y criticó la política pendular

Durante su exposición, Ziliotto habló de una crisis de representación, cuestionó la falta de nuevos dirigentes y reconoció que la política decepcionó a parte de la sociedad. Además, propuso impulsar cambios estructurales, aunque advirtió sobre los giros constantes en las políticas públicas.

“La palabra reforma no está mal, pero hay que salir de la Argentina pendular, de un extremo a otro. Hay que hacer una reforma judicial, tributaria”, señaló el mandatario peronista. También defendió el desarrollo de la industria nacional y pidió “respetar al que piensa distinto”. Al cerrar su intervención, citó una frase del papa León XIV: “Hagan lío”.

El gobernador pampeano también se refirió a la interna del peronismo y rechazó que las candidaturas dependan de una sola figura. “Sin el dedo de nadie, el peronismo es más grande que los nombres propios”, afirmó.

Weretilneck pidió mejores candidatos y Frigerio destacó a los jóvenes

Weretilneck coincidió con Frigerio sobre las primarias y sostuvo que cada partido debe definir sus candidaturas con autonomía. “Estoy de acuerdo con la suspensión de las PASO. Cada partido tiene que tener la libertad de poder llevar su elección de candidatos”, afirmó.

El gobernador rionegrino puso el foco en la participación política de las nuevas generaciones y advirtió sobre la responsabilidad de la dirigencia al elegir representantes. “Necesitamos mejores candidatos, si no el error se paga por décadas”, expresó.

Frigerio, por su parte, manifestó optimismo sobre el compromiso de los jóvenes y su mirada sobre el futuro del país. “Hay mucha esperanza. Estos jóvenes que han recorrido el país viendo todos los sectores productivos y viendo cómo se maneja la gestión pública tienen una enorme esperanza sobre el futuro del país”.

El encuentro reunió a jóvenes de todo el país

Las declaraciones se realizaron en el GoldCenter de Costanera Norte, durante la Semana de Integración Federal (SIF), que marcó el cierre de la edición 2026 del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”. La convocatoria reunió a jóvenes con vocación de liderazgo, cuadros políticos y técnicos, y personas que ya ocupan cargos en la gestión pública.

El cuarto gobernador participante fue Claudio Poggi, de San Luis, quien centró su intervención en la educación como herramienta de desarrollo. “El camino que hemos elegido en la provincia es la educación como el centro de nuestras políticas públicas. Es lo que nos va a permitir dar un paso hacia adelante”, sostuvo.

Al comienzo del evento, la aparición de Axel Kicillof en un video institucional fue recibida con numerosos aplausos de los jóvenes presentes.