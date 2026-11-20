En la presentación de la revista Porvenir, el diputado cuestionó el modelo económico de Javier Milei y reclamó auditar los beneficios del RIGI. También pidió construir un frente político centrado en la soberanía económica.

Máximo Kirchner cuestionó al gobierno de Javier Milei, sostuvo que el modelo económico "está muerto" y lanzó una advertencia sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): "Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar". El diputado habló durante la presentación de la revista Porvenir, en el C Art Media, en Chacarita.

En medio del debate parlamentario por la suspensión de las PASO, el líder de La Cámpora criticó que el Gobierno, según planteó, priorice la discusión electoral por encima de los problemas económicos y sociales. "Están viendo cómo arman una arquitectura electoral, en vez de ver cómo arman una arquitectura económica de desarrollo para Argentina para que haya más trabajo, para que haya una distribución del ingreso más justa", afirmó.

Máximo Kirchner pidió un frente político por la soberanía económica

Kirchner evitó plantear la construcción de un espacio "anti Milei" y pidió, en cambio, debatir propuestas. "Hay que hacer un frente político que tenga como eje central la recuperación de la soberanía económica en Argentina. Un frente político que no se calle y que ponga a disposición de los argentinos toda la información posible para dar la pelea y recuperar el poder adquisitivo y el tiempo de compartir en comunidad", expresó.

También llamó a discutir un programa de país y advirtió sobre el riesgo de una nueva frustración. "Tenemos que discutir estas cosas sin miedo porque si no lo hacemos vamos a enfrentar una nueva frustración en la Argentina. Necesitamos expresar un programa de país, un proyecto político diferente al que nos quieren imponer. Tenemos que tener el coraje y la valentía de pensar más allá de lo que nos quieren permitir pensar", sostuvo.

Las críticas al modelo económico y la situación de Cristina Kirchner

Al referirse a su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, afirmó que el modelo económico "está agotado, está muerto" y dijo que, a su entender, se sostiene con apoyo de Estados Unidos. En ese sentido, mencionó la visita del secretario del Tesoro estadounidense durante el año pasado y consideró que el rumbo económico "fracasó de la peor manera".

"Es doloroso y va a costar mucho salir si no discutimos en serio los problemas que tenemos, más cuando se persigue y se encarcela al que piensa diferente como es el caso de Cristina", señaló. También se preguntó por qué parte de la sociedad identifica a la exmandataria como una respuesta al Gobierno y sostuvo que existe una demanda de representación y amparo.

El diputado afirmó que el desafío es comprender a quienes ven en Cristina Kirchner a una dirigente capaz de representar esa respuesta. Además, aseguró: "Y mientras ella está presa, la verdadera casta está fuera libre y de joda entregando el país".

El reclamo para auditar los beneficios del RIGI

Kirchner defendió la posibilidad de auditar el RIGI, una propuesta que, según recordó, había generado repercusiones a fines de octubre. "Llama la atención la reacción cuando pregunté ¿por qué no auditamos el RIGI? La reacción de algunos en el peronismo fue decir que eso pone en riesgo la Argentina", expresó.

Luego comparó esa discusión con las auditorías a universidades y pensiones por discapacidad, y cuestionó que no se revisen los beneficios otorgados a petroleras y mineras. "¿Se puede auditar la universidad pública? Auditamos a los estudiantes y a los profesores, auditamos también las pensiones por discapacidad, pero ¿no podemos auditar a las petroleras y mineras con enormes ventajas impositivas cuando prácticamente nuestro país le está dando dinero para que se lleven la plata y el oro?", planteó.

El legislador cerró con una frase dirigida a quienes lo cuestionan por generar conflictos: "Y algunos dicen 'ahí estás otra vez armando quilombo'. Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más".

El planteo de Máximo Kirchner sobre salarios y calidad de vida

Durante su intervención, Kirchner también defendió una sociedad "más democrática y justa", con mejores salarios y más información para que la ciudadanía pueda elegir "con la mayor de las libertades y sin proscripción".

Por último, sostuvo que mejorar la calidad de vida no consiste únicamente en bajar el costo de servicios como el gas, sino también en impulsar el desarrollo y la generación de trabajo en el país.