Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

La Provincia equipó cocinas y comedores de más de 8.000 escuelas de sus 135 municipios. Las nuevas entregas en San Pedro, Castelli y 25 de Mayo superaron los 63 millones de pesos.

El Gobierno bonaerense destinó más de 10.800 millones de pesos a equipamiento para cocinas y comedores escolares que integran el Servicio Alimentario Escolar (SAE). A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, ya se entregaron elementos en más de 8.000 establecimientos de los 135 municipios de la provincia, en un programa que alcanza cada día a más de 2,5 millones de estudiantes.

La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de preparación y servicio de los alimentos en las escuelas públicas. Esta semana hubo nuevas entregas en San Pedro, Castelli y 25 de Mayo, con una inversión superior a los 63 millones de pesos para 104 establecimientos educativos.

Equipamiento para escuelas de San Pedro, Castelli y 25 de Mayo

En San Pedro, el director del Servicio Alimentario Escolar, Juan Sorrentino, participó de la entrega junto con autoridades educativas locales. Se distribuyeron equipos para 40 establecimientos, entre ellos cocinas, heladeras, freezers, termotanques, procesadoras, hornos, batidoras, licuadoras, vajilla y utensilios.

En ese distrito, 12.579 estudiantes reciben asistencia del SAE. La incorporación de los elementos busca mejorar el funcionamiento de los espacios donde se preparan y distribuyen las comidas.

En Castelli, el equipamiento llegó a 22 instituciones educativas. La actividad fue encabezada por el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano, y el intendente interino, Sebastián Echarren, junto con autoridades regionales, municipales y educativas. En la localidad, el servicio alcanza a 1.911 chicos y chicas.

Más recursos para comedores escolares bonaerenses

En 25 de Mayo se distribuyeron elementos para 42 establecimientos. La entrega estuvo a cargo de la directora de Nutrición y Calidad de los Alimentos, Lucía Cacciutto. Con esta incorporación, se fortaleció el servicio que reciben diariamente 7.726 destinatarios.

En los tres distritos se entregaron cocinas, balanzas, termotanques, procesadoras, anafes, batidoras, licuadoras, mixers, carros de servicio, heladeras, freezers, vajilla y utensilios. También se incorporaron artículos específicos para establecimientos de educación especial.

Capacitación y acompañamiento nutricional en el SAE

El fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar incluye, además de la compra y distribución de equipos, la capacitación del personal auxiliar y el acompañamiento de profesionales especializados en nutrición.

Una de las herramientas es el Curso de Gestión y Abordaje Integral del Servicio Alimentario Escolar, dirigido a quienes preparan y distribuyen las comidas. La formación aborda la manipulación segura de alimentos y la elaboración de menús, y permite obtener un carnet oficial.

Además, mediante el proyecto Nutricionistas en Territorio, profesionales trabajan en las 25 regiones educativas bonaerenses para acompañar el funcionamiento del servicio y aportar criterios sobre nutrición y calidad de los alimentos. Con más de 8.000 escuelas equipadas y una inversión superior a los 10.800 millones de pesos, la Provincia busca sostener y mejorar la infraestructura de un programa que brinda cobertura diaria a más de 2,5 millones de estudiantes.