El Presidente dijo que pudo haber sido víctima del atentado porque caminaba por la calle Pasteur tras dar clases en la UBA. Su exsocio Diego Giacomini afirmó que comenzó a enseñar allí en 2005, mientras los antecedentes académicos disponibles ubican esa actividad a partir de 2004.

El presidente Javier Milei aseguró que podría haber sido una de las víctimas del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. Según relató, entonces daba clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y solía caminar por la calle Pasteur, donde estaba la sede de la mutual judía.

La afirmación fue cuestionada por el economista Diego Giacomini, exsocio y examigo del mandatario, quien sostuvo que Milei no enseñaba en esa universidad en 1994. “Es mentira”, afirmó al responder una consulta del periodista Fabián Doman.

Qué dijo Milei sobre el atentado a la AMIA

El Presidente realizó esas declaraciones durante una ceremonia en la sede de la AMIA, donde recibió una distinción de la Organización Sionista Mundial por su lucha contra el antisemitismo y su defensa de Israel. En el acto, recordó el ataque, que causó 85 muertos.

Tras homenajear a las víctimas, Milei expresó: “Dicho sea de paso, yo podría haber sido uno (de los muertos por el atentado) porque venía de dar clases de la UBA. De hecho daba clases hasta las 9 de la mañana y después caminaba por Pasteur”. La calle mencionada está cerca de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Giacomini cuestionó la fecha de inicio como docente

En un mensaje de WhatsApp que Doman compartió en su cuenta de X, Giacomini sostuvo: “Es mentira. La primera vez que dio clases en la UBA fue en 2005; y fue cuando yo lo puse de ayudante mío”.

Los antecedentes académicos conocidos del Presidente no registran actividad docente en la UBA durante 1994. Además, se señaló que el atentado ocurrió durante el receso de invierno de ese año.

Los antecedentes académicos y laborales de Javier Milei

Milei se recibió de licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano en 1993, un año antes del ataque. Luego cursó estudios de posgrado en Teoría Económica en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella, aunque no los finalizó.

Su trayectoria laboral incluye tareas como economista jefe de Máxima AFJP, coordinador del Estudio Broda, asesor del Gobierno argentino ante el CIADI y docente en distintas universidades, entre ellas la UADE.

Una biografía profesional publicada en el sitio Modelo Curriculum ubica el inicio de su actividad docente en la UBA en 2004, mientras que Giacomini afirmó que comenzó en 2005. En ambos casos, las fechas son posteriores al atentado y contradicen la versión de que Milei daba clases en esa universidad en julio de 1994.