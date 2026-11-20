La central obrera evalúa un cese de actividades de entre dos y cuatro horas y otras protestas contra el modelo económico del Gobierno. Antes, movilizará a la Superintendencia de Servicios de Salud por el financiamiento de las obras sociales.

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) avanzó en la organización de un paro parcial de entre dos y cuatro horas durante diciembre. La medida busca expresar el reclamo de la clase trabajadora frente al modelo económico del Gobierno de Javier Milei, sin convocar a una huelga general de 24 horas.

La protesta se enmarcaría en un esquema de acciones para visibilizar el malestar de las bases sindicales y contaría con un amplio respaldo de movimientos sociales. En la central obrera consideran que la modalidad de los paros generales tuvo un desgaste importante después de las cuatro huelgas realizadas contra la administración de La Libertad Avanza.

Por qué la CGT evalúa un paro parcial

El diagnóstico sobre la conveniencia de acotar la medida es compartido por los distintos sectores que integran la conducción cegetista, desde los denominados "gordos" hasta los dirigentes independientes. En ese contexto, la central busca sostener la protesta sin agotar la herramienta sindical.

"El paro general hoy no tiene consenso entre el laburante ni el pequeño empresario".

Como paso previo a la medida de diciembre, la CGT prevé una movilización para el jueves 26 frente a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es denunciar la falta de fondos para las obras sociales sindicales y advertir sobre un posible colapso del sistema sanitario en el corto plazo, una preocupación que también comparten prestadores privados de salud.

El reclamo de la CGT por las obras sociales

Dirigentes sindicales mantuvieron conversaciones con el ministro de Salud, Mario Lugones. Sin embargo, atribuyeron el desfinanciamiento a la falta de transferencias de partidas por parte del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.

Al referirse al margen de acción del titular de Salud, un dirigente de la CGT sostuvo: "Entiende el sistema, nos conoce pero hoy no puede hacer nada". Sobre las cifras oficiales del Presupuesto, otro integrante de la central cuestionó la gestión económica y afirmó: "el superávit es mentira, pasa que Caputo no puede dar lo que no tiene".

La CGT y las candidaturas en la interna del peronismo

En paralelo a la agenda gremial, la mesa chica de la CGT busca afirmarse como un actor de equilibrio en la interna del Partido Justicialista (PJ). En ese marco, dirigentes sindicales se reunieron con Sergio Massa y ratificaron que no mantienen diálogo con Cristina y Máximo Kirchner, una situación que atribuyen a una postura tomada "por decisión de ellos".

En la discusión sobre las candidaturas, los denominados "gordos" y un sector del moyanismo respaldan al gobernador bonaerense Axel Kicillof. En cambio, dirigentes independientes plantean la posibilidad de impulsar un perfil del interior del país y mencionan al senador santiagueño Gerardo Zamora.