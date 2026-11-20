Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 1:37 p. m. · 3 min de lectura

El gobernador bonaerense obtuvo el 36,7% de valoración favorable entre los pampeanos, por encima de Javier Milei y Patricia Bullrich. La medición advierte que las diferencias están dentro del margen de error.

Una nueva encuesta nacional dejó un dato llamativo en el escenario político de La Pampa: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consiguió ubicarse por encima del presidente Javier Milei y de Patricia Bullrich en imagen positiva entre los pampeanos.

El relevamiento, realizado por la consultora CB Global Data durante noviembre de 2026, muestra que Kicillof alcanza el 36,7% de valoración favorable en territorio pampeano, mientras que Milei obtiene el 35,6% y Bullrich queda en tercer lugar con el 33,6%.

Aunque las diferencias son ajustadas, el resultado adquiere relevancia política porque el mandatario bonaerense logra posicionarse por delante de dos de las principales figuras del oficialismo nacional.

La Pampa, un escenario de fuerte paridad política

Los números reflejan que ninguno de los tres dirigentes consigue superar el 37% de imagen positiva en la provincia.

Kicillof aventaja a Milei por apenas 1,1 puntos porcentuales, mientras que la diferencia respecto de Bullrich alcanza los 3,1 puntos.

Estas distancias se encuentran dentro del margen de error informado por la consultora, por lo que no permiten afirmar que exista una ventaja estadísticamente concluyente.

Sin embargo, el resultado vuelve a colocar al gobernador bonaerense entre las figuras nacionales con presencia política fuera de su propio distrito.

Para el presidente Javier Milei, el relevamiento deja un dato que merece atención: en La Pampa, su valoración favorable no alcanza para superar a uno de sus principales adversarios políticos.

Un país dividido en sus preferencias políticas

El estudio también permite observar las diferencias que existen entre las provincias argentinas.

Milei conserva sus mejores niveles de imagen positiva en Córdoba, donde alcanza el 53,8%, Mendoza, con el 52,6%, y Neuquén, con el 48,5%.

Por su parte, Kicillof registra sus mayores niveles de aceptación en Santiago del Estero, con el 51,9%, Formosa, con el 47,3%, y Buenos Aires, con el 43,7%.

Patricia Bullrich consigue sus mejores resultados en Mendoza, con el 48,1%, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 47,2%, y Neuquén, con el 46,1%.

En el mapa general, Milei encabeza la imagen positiva en 11 jurisdicciones, Kicillof en nueve y Bullrich en cuatro.

Una señal política de cara a las elecciones de 2027

Cuando falta menos de un año para las próximas elecciones presidenciales, este tipo de mediciones comienza a despertar interés entre los distintos sectores políticos.

En particular, el desempeño de Kicillof en La Pampa podría alimentar el debate sobre el posicionamiento del peronismo y las posibilidades de construir una alternativa nacional frente al gobierno libertario.

No obstante, es importante aclarar que la encuesta mide imagen positiva y no intención de voto. Por lo tanto, sus resultados no permiten anticipar cómo votarían los pampeanos en una elección presidencial.

Cómo se realizó la encuesta

El relevamiento de CB Global Data se desarrolló entre el 8 y el 13 de noviembre de 2026, mediante cuestionarios online a personas mayores de 18 años.

En total participaron 24.625 personas de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con muestras provinciales de entre 884 y 1.171 casos y márgenes de error estimados de entre 2,9 y 3,3 puntos porcentuales.

Los resultados dejan abierto un interrogante político para La Pampa: ¿el posicionamiento de Axel Kicillof refleja una oportunidad para el peronismo de cara a 2027 o se trata solamente de una fotografía momentánea de la opinión pública?

Lo cierto es que, en esta medición, el gobernador bonaerense aparece primero en imagen positiva entre los tres dirigentes evaluados, en una provincia donde la disputa política nacional se presenta particularmente ajustada. La Arena +2