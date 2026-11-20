Un relevamiento de octubre ubica al gobernador bonaerense con el mayor piso electoral y al Presidente con el margen de crecimiento más acotado. Bullrich y Bregman aparecen con techos competitivos, aunque con menos voto seguro.

Un año antes del inicio formal de la carrera presidencial, una encuesta sobre el escenario de elecciones 2027 muestra una distancia entre el potencial electoral de los dirigentes y sus niveles de imagen. El Monitor de Opinión Pública de octubre de Zentrix Consultora midió a cinco figuras: Axel Kicillof registra el mayor voto seguro, mientras que Javier Milei tiene uno de los techos más bajos.

El 28,7 por ciento afirmó que votaría seguro al gobernador bonaerense y otro 17,7 por ciento dijo que podría hacerlo. Así, su techo electoral alcanza el 46,4 por ciento. Milei reúne un 24,3 por ciento de voto seguro, seguido por Patricia Bullrich, con 19,1 por ciento; Myriam Bregman, con 11,8 por ciento; y Victoria Villarruel, con 11 por ciento.

Kicillof concentra su apoyo en mujeres y sectores de clase baja

El respaldo a Kicillof es más alto entre las personas de clase baja: el 43,1 por ciento lo votaría seguro y el 15,7 por ciento podría hacerlo. Entre las mujeres, esos porcentajes son del 38,1 y el 20,8 por ciento, respectivamente. En la franja de 40 a 59 años, su potencial supera el 50 por ciento.

Sus principales puntos débiles aparecen en la clase media, donde el rechazo firme llega al 63,8 por ciento, y entre los varones, con un 63,5 por ciento. El informe, por otra parte, ubica al mandatario nacional ante un electorado consolidado, pero con poco margen para sumar nuevos apoyos.

Milei tiene un núcleo firme y poco margen de crecimiento

Solo el 10,6 por ciento de los consultados dijo que podría votar a Milei, el margen de crecimiento más bajo entre los cinco dirigentes evaluados. Al sumar ese porcentaje a su voto seguro, su techo llega al 34,9 por ciento, el cuarto de la lista. Villarruel queda por debajo, con un techo del 29,3 por ciento.

El rechazo al Presidente alcanza el 59,2 por ciento. Según el relevamiento, al combinar voto seguro y rechazo firme, el 83,5 por ciento del electorado ya tiene una posición tomada sobre él, el nivel más alto de la medición. El rechazo llega al 73,3 por ciento entre las personas de clase baja; entre las mujeres, al 65,5 por ciento; y entre los mayores de 60 años, al 62,4 por ciento. Su voto seguro supera el 34 por ciento en las clases alta y media, y también es más firme entre los menores de 40 años.

Bullrich y Bregman compiten en potencial electoral

Al considerar el techo electoral, Bullrich encabeza con 48,6 por ciento, seguida por Kicillof, con 46,4 por ciento, y Bregman, con 45,7 por ciento. La consultora indicó que la diferencia entre esos valores está dentro del margen de error, por lo que los tres perfiles aparecen parejos.

Bullrich cuenta con un 29,4 por ciento de votantes que podrían elegirla, mientras que en Bregman ese segmento alcanza el 33,9 por ciento, el más alto del estudio. El informe describió el contraste de esta manera:

“Son perfiles opuestos: uno con voto propio consolidado y poco espacio para crecer, los otros con menos núcleo duro y más terreno por disputar”.

Además, Bregman registra la imagen menos desfavorable: un 42 por ciento positiva y un 44,8 por ciento negativa.

La evaluación del Gobierno de Milei se mantiene en una franja estrecha

Los datos de potencial electoral coinciden con una evaluación de gestión mayoritariamente negativa. De acuerdo con Zentrix, el 36,2 por ciento aprueba el Gobierno de Milei y el 55,5 por ciento lo desaprueba. La imagen positiva del Presidente es del 35,9 por ciento, frente a una negativa del 58 por ciento.

La consultora señaló que las tres mediciones, aunque se formularon de manera diferente, arrojan resultados similares. Desde abril, la aprobación del Gobierno se mantuvo en una banda de menos de cinco puntos, entre el 31,4 y el 36,2 por ciento. Octubre marcó la tercera suba consecutiva, aunque el respaldo continúa por debajo del rechazo. Ninguno de los dirigentes medidos alcanza una imagen positiva mayoritaria y todos registran un saldo negativo.