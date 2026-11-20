El escritor consideró que el peronismo es la alternativa de poder más viable para las próximas elecciones, pero advirtió que debe resolver sus disputas internas. También mencionó a los dirigentes con mayor proyección electoral.

El periodista y escritor Jorge "Turco" Asís sostuvo que el peronismo es la alternativa de poder más viable de cara a las elecciones de 2027. Sin embargo, advirtió que el espacio debe resolver sus tensiones internas y la disputa por el liderazgo.

Asís alertó sobre el impacto electoral de una eventual división y recordó el antecedente de 2013. "Los peronistas saben que en el año par se discute liderazgo y en el año impar se define el liderazgo. Si hay división, el peronismo es boleta y pierde. La última vez que hubo una escisión fue en 2013 y el peronismo perdió", afirmó.

La interna peronista y la disputa por el liderazgo

En su análisis, el escritor consideró que "la interna es más grave que la disputa con Milei". Además, describió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como "un decente y un transparente en la mesa de los pecadores".

También se refirió a los vínculos entre los principales referentes del espacio y a la tensión entre el mandatario provincial y la expresidenta Cristina Kirchner. "Hay una fuerte alianza de Sergio Massa con Máximo Kirchner que arrastra, por supuesto, a la doctora. Y hay una interna absolutamente idiota e incomprensible entre Kicillof, un invento, y su inventora, Cristina Kirchner", señaló.

Luego, Asís resumió su crítica con otra definición: "La interna en el peronismo es lo más estúpido que vi".

Los posibles candidatos del peronismo para 2027

Entre los dirigentes con mayor proyección electoral, el escritor mencionó a Kicillof y Sergio Massa, a quienes ubicó como las figuras con más tracción y posibilidades de convertirse en candidatos en 2027. También nombró a Sergio Uñac, diputado nacional y exgobernador de San Juan, y a Gerardo Zamora, senador y exgobernador de Santiago del Estero.

Para Asís, el peronismo debe encontrar una salida a sus diferencias internas. "El peronismo tiene que buscar la manera inteligente de resolver todas estas trabas que se le ponen adelante", subrayó.

Asís anticipó una elección entre peronismo y antiperonismo

El escritor proyectó que la próxima contienda electoral volverá a estar marcada por la polarización entre ambos espacios. "Otra vez peronismo y anti peronismo", anticipó.

En ese escenario, consideró que el antiperonismo más duro está alineado con el presidente Javier Milei, mientras que el peronismo conserva experiencia política y capacidad de representación. "El antiperonismo más duro, que es una fuerza, hoy está aferrado a Milei. Y el peronismo, que son los que conocen de política y de representación, olfatea que se puede quedar con el poder. Yo veo que la alternativa más viable de poder, es el peronismo en la Argentina", indicó.