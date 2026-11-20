Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El dictamen aprobado en comisión plantea suspender las primarias durante el proceso electoral de 2027, sin eliminarlas de forma permanente. El proyecto también establece cómo se definirán las candidaturas y prohíbe las listas colectoras.

El oficialismo consiguió dictamen en el Senado para el proyecto de Reforma Electoral, que se debatirá en el recinto el jueves 26 de noviembre de 2026. Entre sus principales medidas, la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei propone suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027.

Qué establece el proyecto sobre las PASO en 2027

La propuesta no plantea eliminar las primarias de manera definitiva, sino interrumpirlas de forma transitoria. El artículo 17 del dictamen suspende las elecciones PASO durante 2027 y deja sin efecto, para ese proceso, las obligaciones legales vinculadas con su organización.

El alcance temporal de la medida está precisado en el artículo 23: ese capítulo regirá únicamente para las elecciones de 2027 y dejará de aplicarse una vez finalizado el proceso electoral.

Cómo se definirán las candidaturas sin primarias

Ante la suspensión de las PASO, los partidos y las alianzas deberán recurrir a otros mecanismos para elegir a sus candidatos. Según el artículo 20, las candidaturas nacionales se definirán de acuerdo con las cartas orgánicas de cada partido o, en el caso de las alianzas, según lo establecido en sus reglamentos electorales.

En la práctica, la selección de las listas quedaría en manos de las conducciones partidarias, conforme a las reglas internas de cada agrupación.

La reforma electoral también prohíbe las colectoras

El artículo 21 fija las condiciones para oficializar candidaturas en 2027. Cada agrupación podrá presentar una sola lista por categoría y no podrán coexistir listas de una alianza con las de los partidos que la integran, aunque tengan los mismos candidatos. De esta manera, el proyecto elimina las colectoras.

La iniciativa mantiene la alternancia de mujeres y varones en las listas, desde el primer candidato titular hasta el último suplente.