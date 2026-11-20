Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

El Gobierno nacional extendió sin plazo definido el control sobre el puerto mediante la Resolución 69/2026. El gobernador cuestionó la decisión y sostuvo que la Nación busca “seguir haciendo caja” con los recursos que genera la terminal.

El Gobierno de Javier Milei prorrogó por tiempo indefinido la intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta en enero de este año. La medida generó el rechazo de la administración de Tierra del Fuego, que acusó a la Nación de buscar “seguir haciendo caja” con los recursos que produce la terminal.

La continuidad del control nacional quedó oficializada mediante la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). La intervención alcanza la gestión operativa, técnica y administrativa del muelle.

Qué establece la prórroga de la intervención del Puerto de Ushuaia

La resolución condiciona el fin de la intervención al avance de un plan de obras aprobado por la misma medida. También establece que deben mantenerse los servicios mínimos, la seguridad portuaria y el cumplimiento de las normas vigentes.

Tras conocerse la prórroga, el gobernador Gustavo Melella cuestionó al Gobierno nacional. Sostuvo que la decisión desconoce “el federalismo”, la “autonomía de la provincia” y “el derecho de los fueguinos a decidir sobre sus recursos”.

“Hoy prorroga la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para seguir haciendo caja con lo que genera el puerto. Lo dije cuando lo intervinieron y lo sostengo hoy. El puerto es de los fueguinos. Es fuente de trabajo para muchas familias y es fundamental para el desarrollo de Tierra del Fuego y para la soberanía argentina en el Atlántico Sur”, escribió Melella en X.

Las críticas de Melella y del Gobierno fueguino

El mandatario también apuntó contra quienes, desde la provincia, “acompañan o facilitan” la intervención. En ese sentido, advirtió que “ningún funcionario ni ningún sector empresario puede disponer de él como si fuera suyo”.

“Tienen que explicarles a los fueguinos por qué apoyan que el Gobierno nacional siga decidiendo qué se hace con los fondos del puerto. ¡El gobierno de Javier Milei solo vino a buscar nuestros recursos! No vamos a aceptar que se lleven esos recursos, desconozcan nuestras instituciones y decidan por los fueguinos”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, cuestionó la falta de avances en las obras de infraestructura anunciadas al inicio de la intervención, en enero.

“Llevamos diez meses y no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, está prevista para el año que viene. Nos tomaron el pelo a los fueguinos. Se burlaron de nosotros durante diez meses, se quedaron con los recursos, no dan ningún tipo de explicaciones y la prorrogan a su antojo”, afirmó Murcia.

Las obras previstas para el puerto de Ushuaia

Desde el Gobierno nacional argumentan que todavía no se corrigieron las presuntas deficiencias estructurales y las irregularidades vinculadas con la seguridad y el mantenimiento que motivaron la intervención. Por ese motivo, consideran necesario conservar el control de las instalaciones hasta que se completen los trabajos previstos.

El plan aprobado contempla la reparación del muelle comercial, la puesta a punto de las instalaciones eléctricas y del sistema de abastecimiento de agua, y la adecuación de la red contra incendios. También incluye la construcción de infraestructura para catamaranes y mejoras en la playa de contenedores.