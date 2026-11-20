Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:16 a. m. · 3 min de lectura

Villarruel defendió la producción nacional tras el cierre de una planta de La Campagnola en Mar del Plata, que afecta a 75 trabajadores. Sus declaraciones volvieron a exponer diferencias con el rumbo económico del Gobierno.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei al pronunciarse sobre la situación que atraviesa la industria argentina, en medio del cierre de fábricas y la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo.

Esta vez, sus declaraciones surgieron después de conocerse el cierre definitivo de una planta de La Campagnola, perteneciente al grupo Arcor, en la ciudad de Mar del Plata, una decisión que afecta a 75 trabajadores.

A través de su cuenta en la red social X, Villarruel expresó una contundente defensa de la producción nacional y del empleo.

“Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”, manifestó la vicepresidenta.

Y agregó: “Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”.

Un nuevo capítulo de las diferencias con Milei

Aunque Villarruel no mencionó directamente al presidente Javier Milei, sus declaraciones fueron interpretadas como un nuevo cuestionamiento al rumbo económico del Gobierno nacional.

La vicepresidenta viene expresando públicamente su preocupación por la situación de distintos sectores productivos, la pérdida de empleos y las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias argentinas.

Sus posiciones vuelven a poner de manifiesto las diferencias políticas que mantiene con el Presidente, especialmente en cuestiones relacionadas con la industria, la producción y el mercado laboral.

El cierre de una fábrica que afecta a 75 trabajadores

El pronunciamiento de Villarruel se produjo después de que Arcor confirmara el cierre de su establecimiento de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata.

La planta, dedicada principalmente al procesamiento de atún y caballa, había suspendido temporalmente sus actividades a fines de octubre.

Según explicó la compañía, la falta de materia prima nacional y los cambios en el mercado internacional hicieron económicamente inviable continuar con la producción en ese establecimiento.

La empresa decidió modificar su sistema de abastecimiento y recurrir a conservas importadas, en lugar de mantener el procesamiento y envasado de esos productos en la fábrica marplatense.

La medida afecta a 75 empleados. Arcor informó que ofrecerá posibilidades de reubicación en otros establecimientos del grupo.

La preocupación por el trabajo y los ingresos

No es la primera oportunidad en que Villarruel expresa diferencias con la orientación económica del Gobierno.

Durante su participación en la Expo Venado 2026, realizada en agosto, había manifestado su preocupación por los argentinos que no tienen empleo o que encuentran dificultades para llegar a fin de mes.

En aquella ocasión también reclamó que la dirigencia política concentrara sus esfuerzos en atender esas problemáticas.

En las últimas semanas, además, mantuvo encuentros con representantes de distintos sectores industriales para conocer las dificultades que enfrentan las empresas nacionales.

Una discusión que también atraviesa al Gobierno

Las declaraciones de Villarruel reabren el debate sobre el futuro de la industria argentina, el avance de los productos importados y la necesidad de preservar las fuentes laborales.

Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene una política económica orientada a la apertura comercial, la desregulación y el equilibrio fiscal, la vicepresidenta insiste en destacar la importancia de proteger la producción nacional y el empleo.

El nuevo pronunciamiento vuelve a dejar expuestas las diferencias dentro de la conducción del Poder Ejecutivo.

Y plantea un interrogante que trasciende la interna política: ¿qué futuro tendrá la industria argentina si continúan cerrando establecimientos productivos y se reducen las oportunidades laborales?

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