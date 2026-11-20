Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El legislador mendocino busca impedir que avance el endeudamiento con el BID, incluido en el Presupuesto 2027 y avalado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Alfredo Cornejo necesita los dos tercios de ambas cámaras para obtener la autorización.

Luis Petri profundiza su enfrentamiento con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y busca bloquear la autorización legislativa para tomar un crédito de USD 200 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El endeudamiento cuenta con el aval del ministro de Economía, Luis Caputo.

El financiamiento está destinado a un programa de desarrollo productivo, con foco en las áreas energética, minera y petrolera. El pedido forma parte del Presupuesto 2027, que se debate en las comisiones de la Legislatura provincial.

El crédito del BID integra un paquete de USD 320 millones

La solicitud de USD 200 millones está incluida en un paquete de endeudamiento por USD 320 millones. Los USD 120 millones restantes se destinarían a obras de infraestructura energética.

Para aprobar la operación, Cornejo necesita reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Sin el respaldo de los legisladores alineados con Petri, el oficialismo no cuenta con los apoyos necesarios y el capítulo del endeudamiento quedó trabado.

La interna entre Petri y Cornejo complica el Presupuesto 2027

En la Cámara de Diputados, Petri cuenta con un subbloque de ocho integrantes, dentro de las 35 bancas que tiene Cambia Mendoza en un cuerpo de 48 miembros. En el Senado, su influencia es menor, aunque conserva el respaldo de tres de los 38 senadores.

El enfrentamiento entre Petri y Cornejo se agravó en los últimos meses. El exministro de Defensa, que ahora está afiliado a La Libertad Avanza, no quiere desistir de su candidatura a gobernador, pese a los pedidos del dirigente radical mendocino ante el Gobierno nacional.