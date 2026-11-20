Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

La Cámara alta aprobó con 48 votos el tratamiento de la extensión por un año de la Ley 12.908, pese al rechazo de La Libertad Avanza. El proyecto será debatido la próxima semana.

El Senado aprobó con 48 votos a favor el tratamiento de la prórroga del Estatuto del Periodista Profesional, establecido por la Ley 12.908. La iniciativa, que será debatida la próxima semana, propone extender por un año la vigencia de los derechos laborales y las condiciones específicas del sector.

El bloque de La Libertad Avanza, presidido por Patricia Bullrich, votó en contra de habilitar el tratamiento. La información disponible no detalla los nombres de los senadores que rechazaron la propuesta ni el listado completo de quienes la apoyaron.

El reclamo por la continuidad del Estatuto del Periodista

La discusión se intensificó luego de que trabajadores de prensa reclamaran que el tema fuera debatido en las comisiones del Senado. Los pedidos apuntaron especialmente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside la senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero.

Los trabajadores solicitaron formalmente a la legisladora y al resto de los integrantes de la comisión que trataran la actualización o prórroga del régimen. La derogación del Estatuto fue contemplada en la reforma laboral y está prevista para el 1 de enero de 2027.

Qué establece la Ley 12.908 y por qué genera preocupación

La normativa, vigente desde 1946, establece condiciones laborales específicas para los trabajadores de prensa en la Argentina. Su eliminación, incluida en la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, reabrió el debate sobre la continuidad de los derechos particulares del sector y sus posibles consecuencias para la libertad de expresión.

Desde SiPreBa advirtieron que la falta de tratamiento parlamentario podría generar un vacío legal y sostuvieron que esa situación podría dejar al periodismo más expuesto a presiones.