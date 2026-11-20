Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Tras la aprobación de la norma en el Congreso, la senadora Ana Marks y el radical Maximiliano Abad reclamaron al presidente Javier Milei que la reglamente cuanto antes. En paralelo, una encuesta nacional ubicó a Milei y Axel Kicillof como los dirigentes mejor posicionados de cara a la próxima elección presidencial.

Luego de la aprobación de la nueva Ley de Discapacidad en el Congreso, referentes de la oposición le reclamaron al presidente Javier Milei que reglamente la norma lo antes posible.

La senadora del Partido Justicialista Ana Marks pidió que los compromisos no queden solo en declaraciones. “no se transformen en palabras vacías”, expresó.

Reclamos para que la Ley de Discapacidad se aplique

Por su parte, el radical bonaerense Maximiliano Abad llamó a traducir el mensaje en acciones concretas. “Tenemos que sembrar la esperanza del papa León con decisiones concretas que transformen la vida de los sectores más vulnerables”, sostuvo.

El pedido de reglamentación se conoció mientras una encuesta nacional de alcance federal ubicó a Milei y al gobernador bonaerense Axel Kicillof como los dirigentes mejor posicionados para la carrera presidencial, a menos de un año de la elección. La dirigente Patricia Bullrich aparece un escalón más abajo.