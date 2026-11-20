Un relevamiento de imagen en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires ubicó al Presidente y al gobernador bonaerense como los dirigentes con mayor respaldo territorial. Bullrich quedó primera en tres provincias y en la Capital.

Una encuesta nacional sobre la imagen de Javier Milei, Axel Kicillof y Patricia Bullrich mostró dos dirigentes con mayor despliegue territorial: el Presidente y el gobernador bonaerense. El sondeo, realizado en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, ubicó a Bullrich un escalón por debajo, aunque también registró distritos donde encabezó las valoraciones positivas.

El estudio de CB Global Data relevó entre 884 y 1.171 casos por distrito, con márgenes de error de entre 2,9 y 3,3 por ciento. La comparación ordenó los resultados según la imagen positiva de cada dirigente.

Milei encabezó en 11 provincias y mejoró en 16 distritos

El Presidente obtuvo el primer lugar en 11 distritos, mientras que Kicillof prevaleció en nueve. Bullrich quedó arriba en tres provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y en varios otros lugares ocupó el segundo puesto.

Los mejores registros de Milei se dieron en Córdoba, con 53,8 por ciento; Mendoza, con 52,6 por ciento; y Neuquén, con 48,5 por ciento. En el otro extremo, sus niveles más bajos fueron en Santiago del Estero, con 19,8 por ciento; Formosa, con 22,5 por ciento; y Tierra del Fuego, con 31,4 por ciento.

Córdoba, Mendoza y Neuquén fueron las únicas provincias donde Milei tuvo más imagen positiva que negativa. En las otras 21 predominó la valoración desfavorable, que superó los 70 puntos en Formosa y Santiago del Estero. De todos modos, en comparación con la medición anterior, mejoró su imagen en 16 provincias y la empeoró en ocho.

Kicillof se destacó en Buenos Aires y el norte del país

El gobernador bonaerense alcanzó sus niveles más altos de imagen positiva en Santiago del Estero, con 51,9 por ciento; Formosa, con 47,3 por ciento; y la provincia de Buenos Aires, con 43,7 por ciento.

Sus registros más bajos se observaron en Córdoba, con 20,6 por ciento; Mendoza, con 21 por ciento; y Entre Ríos, con 23,1 por ciento. El patrón del sondeo mostró desempeños contrapuestos entre Kicillof y Milei: el gobernador se fortaleció en Buenos Aires y en provincias del norte, mientras quedó más relegado en el centro del país y en distritos con tradición antikirchnerista, como Córdoba y Mendoza.

Bullrich tuvo sus mejores números en Mendoza y la Ciudad

La imagen de Bullrich presentó una distribución de apoyos y rechazos parecida a la de Milei, aunque con diferencias entre distritos. La senadora se destacó especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo un resultado superior al del Presidente.

Sus mayores niveles de imagen positiva se registraron en Mendoza, con 48,1 por ciento; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 47,2 por ciento; y Neuquén, con 46,1 por ciento. Sus cifras más bajas fueron en Formosa, con 23,1 por ciento; Santiago del Estero, con 25,6 por ciento; y Misiones, con 26,4 por ciento.