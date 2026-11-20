Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El gobernador encabezará en La Plata una actividad de gestión para presentar el Servicio Bonaerense de Empleo. En su entorno esperan que el encuentro incluya definiciones sobre la unidad del peronismo, luego del acto organizado por Sergio Massa.

Axel Kicillof convocó a intendentes bonaerenses a un acto de gestión en La Plata, en una actividad que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su espacio dentro del peronismo, interpretó como una respuesta política a la demostración de fuerza de Sergio Massa en San Fernando.

El encuentro fue organizado por el ministro de Trabajo, Walter Correa. Formalmente, se presentará el Servicio Bonaerense de Empleo, una plataforma que busca conectar a personas que buscan trabajo con empresas de la provincia.

La convocatoria de Kicillof tras el acto de Massa

En el MDF sintieron el impacto del acto que Massa organizó por el Día del Militante y que reunió a buena parte de la dirigencia nacional del peronismo. Durante esa actividad, el dirigente afirmó: "Va a haber unidad y vamos a ganar".

Cuando comenzaron a circular las imágenes del encuentro, se reactivaron los grupos de WhatsApp del espacio de Kicillof para buscar respuestas y lineamientos discursivos. Hubo pedidos de definiciones a la conducción del axelismo, aunque en ese momento no hubo pronunciamientos.

Expectativa por definiciones sobre la unidad del peronismo

La convocatoria al acto del martes calmó las aguas dentro del espacio. De todos modos, en el axelismo esperan que, además de la actividad de gestión, haya una señal política en la Casa de Gobierno sobre la unidad del peronismo, especialmente tras el avance del Gobierno libertario para suspender las PASO.

Massa suspendió un viaje a Brasil para participar del acto por el Día de la Militancia. La convocatoria generó tensiones por la ausencia de Kicillof, quien es gobernador y también preside el Partido Justicialista bonaerense.

Las versiones sobre las invitaciones al acto de San Fernando

Desde el entorno de Kicillof aseguraron que ni el gobernador ni otros dirigentes del MDF habían sido invitados. Los organizadores, en cambio, sostuvieron que convocaron a referentes del espacio político del mandatario.

También señalaron que Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares habían confirmado su presencia y se habían comprometido a coordinar una delegación del MDF. Sin embargo, según esa versión, horas antes del acto avisaron que habían recibido la orden de no participar.

El encuentro fue leído como un intento de Massa y Cristina Kirchner de acumular poder para enfrentar a Kicillof o negociar con él desde una posición de fuerza.