Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

Un relevamiento de la Universidad de San Andrés indicó que casi dos de cada tres argentinos tienen una imagen negativa del Presidente. La falta de trabajo, los bajos salarios y la corrupción encabezan las preocupaciones.

El apoyo al plan económico del Gobierno alcanza al 26% de los argentinos, según una encuesta de la Universidad de San Andrés. El relevamiento también registró que casi dos de cada tres personas rechazan al presidente Javier Milei.

El estudio señaló que el 38% de los encuestados no llega a fin de mes. Milei, quien en mayo de este año dio una clase de macroeconomía en esa universidad, ha negado esa situación y sostuvo que, si la gente no llegara a fin de mes, la calle estaría llena de cadáveres.

La evaluación de la política económica de Milei

De acuerdo con la encuesta, poco más de una de cada cuatro personas considera positiva la política económica impulsada por Milei y el ministro Luis Toto Caputo. En cambio, cerca de tres de cada cuatro no la valoran favorablemente.

La falta de trabajo, los bajos salarios y la corrupción aparecen entre las principales preocupaciones de los argentinos. La inflación, uno de los ejes de la gestión de Milei, quedó en el séptimo lugar del listado.

Imagen de Javier Milei y otros dirigentes

La imagen positiva del Presidente se ubica en el 31%, mientras que la negativa llega al 62%. El relevamiento indicó que todos los dirigentes evaluados tienen un diferencial de imagen negativo.

Entre ellos, Patricia Bullrich registra un 36% de imagen positiva y un 54% de negativa.