Con el Gobierno cerca de suspender las primarias de 2027, dirigentes del PJ y de la CGT impulsan una interna partidaria para elegir al candidato presidencial y ordenar la competencia.

La posible suspensión de las PASO de 2027 abrió un debate en el peronismo sobre cómo definir sus candidaturas. Mientras el Gobierno se acerca a conseguir un dictamen y convocó una sesión en el Senado para el jueves próximo, distintos dirigentes plantean recuperar las internas partidarias para evitar que el espacio llegue a la elección con listas enfrentadas.

La propuesta remite a la competencia de julio de 1988, cuando Carlos Menem venció a Antonio Cafiero. “El peronismo tiene capacidad de organizarse”, sostuvo el diputado Agustín Rossi, integrante del Consejo Nacional del PJ que preside Cristina Kirchner. También respaldaron la idea el triunviro de la CGT Cristian Jerónimo y el diputado Miguel Ángel Pichetto. El senador y precandidato presidencial Sergio Uñac había impulsado una alternativa similar meses atrás, aunque entonces no consiguió adhesiones.

La propuesta de Agustín Rossi para una interna del PJ

Rossi elaboró su planteo a partir de las objeciones que suelen surgir ante una interna partidaria. Sobre quiénes podrían participar, propuso una elección abierta con el padrón nacional, aunque señaló que podrían excluirse los afiliados a partidos ajenos a Fuerza Patria para evitar injerencias.

Hay antecedentes de elecciones de este tipo. En febrero de 1995, José Octavio Bordón y Carlos “Chacho” Álvarez compitieron en la interna del Frepaso. En noviembre de 1998, Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide disputaron la candidatura presidencial de la Alianza. En esa votación participaron afiliados a la UCR y al Frepaso, además de ciudadanos sin afiliación partidaria: concurrieron casi 2,4 millones de personas, la mayor participación registrada en una interna de esas características.

Al igual que en la interna de la Alianza, Rossi propone que la votación se limite al candidato presidencial. El ganador podría completar la fórmula con una figura de otra lista participante, si así lo decide. En cambio, cada distrito definiría el mecanismo para seleccionar sus candidaturas legislativas.

Boleta única y reglas para elegir al candidato presidencial

Para la elección presidencial, el diputado planteó usar una boleta única de papel, de tamaño reducido y con los nombres de todos los postulantes. El objetivo sería bajar los costos y limitar la influencia de los aparatos partidarios en el reparto de boletas y el control del cuarto oscuro.

Según la propuesta, los comandos de campaña cubrirían los gastos en partes iguales. La fiscalización quedaría a cargo de la junta electoral del PJ, con un representante de cada lista que compita.

Jerónimo también se manifestó a favor de organizar una interna si se suspenden las PASO. El dirigente sindical, que el lunes participó del acto convocado por Sergio Massa en San Fernando, sostuvo: “Hay que buscar un instrumento para dirimir un nuevo liderazgo”. A su juicio, de la elección debería surgir una conducción que “represente y sintetice a todos los sectores del peronismo”.

Dirigentes peronistas piden una competencia abierta

El triunviro de la CGT reclamó que las principales candidaturas no vuelvan a resolverse mediante acuerdos entre dirigentes, “porque cuando se hizo así quedó claro que no le hizo bien a ninguno”. También pidió preservar la unidad y establecer reglas transparentes para que puedan competir todos los interesados.

Pichetto, quien se había alejado del peronismo y regresó para participar de una propuesta opositora a Javier Milei, afirmó: “Si no hay PASO, habrá que encontrar un mecanismo de participación democrática interna, a la vieja usanza de los partidos políticos”. Además, señaló que “hay que buscar una salida por la via democrática” y defendió el principio de que quien gana conduce y quien pierde acompaña.

Con experiencia en distintos procesos electorales, Pichetto consideró que una interna podría favorecer al peronismo al habilitar un debate de ideas y propuestas de país, con respuestas a las demandas de la sociedad argentina.

Sergio Uñac había reclamado una interna anticipada

El único candidato presidencial que ya lanzó su postulación es el sanjuanino Sergio Uñac. Meses atrás, envió una carta al Consejo Nacional del PJ para pedir que se organizara una interna antes de fin de año y evitar que la definición dependiera de lo que resolviera el Gobierno sobre las PASO.

“Propuse una interna amplia, abierta y participativa para el peronismo y aliados”, dijo en abril. Uñac imaginó que la competencia permitiría debatir ideas, ordenar liderazgos y recuperar protagonismo con una agenda propia. En ese momento, sin embargo, la suspensión de las primarias parecía lejana y la organización de una interna partidaria era vista como costosa y compleja.