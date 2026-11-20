Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

El Gobierno nacional busca sostener un acuerdo legislativo con los gobernadores radicales, pero no definió si respaldará a Alfredo Cornejo o a Luis Petri en Mendoza. La disputa por la sucesión provincial podría resolverse en las PASO o con candidaturas separadas.

El acuerdo del Gobierno nacional con los cinco gobernadores radicales para reunir apoyo legislativo en los próximos proyectos dejó abierta una disputa en Mendoza. Mientras la Casa Rosada negocia las listas nacionales, el gobernador Alfredo Cornejo y el diputado Luis Petri mantienen aspiraciones enfrentadas para la próxima elección provincial.

El entendimiento alcanza a Cornejo, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Carlos Sadir, de Jujuy; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Leandro Zdero, de Chaco. Como parte de las conversaciones, el oficialismo nacional ofreció no presentar candidatos libertarios que pongan en riesgo la reelección de los mandatarios aliados.

El acuerdo nacional no resuelve la pelea en Mendoza

En Mendoza, sin embargo, la situación es más compleja por la intención de Petri de competir por la gobernación. Cornejo tiene entre sus posibles candidatos a Natalio Mema, ministro de Gobierno; Ulpiano Suárez, intendente de la Ciudad de Mendoza; y Tadeo García Zalazar, ministro de Educación.

La Casa Rosada y la provincia ya alcanzaron un principio de acuerdo sobre la distribución de candidaturas a diputados y senadores nacionales. También trascendió que Cornejo podría postularse para el Senado. Desde Mendoza sostienen, no obstante, que el entendimiento debería incluir el respaldo nacional al candidato elegido por el gobernador.

Por ahora, ni el presidente Javier Milei, ni Karina Milei, Diego Santilli o Martín y Lule Menem le comunicaron a Petri que deba abandonar su postulación. En el entorno del diputado aseguran que el Presidente todavía lo respalda.

La Casa Rosada propone que la disputa se defina en las PASO

Santilli y los Menem son quienes llevan adelante las conversaciones con Cornejo y Petri. El ministro del Interior planteó que las negociaciones con los gobernadores se centraron en asuntos nacionales y que las competencias provinciales deberán resolverse más adelante.

"El acuerdo que llevamos adelante con los gobernadores del radicalismo y los de Mauricio Macri hemos discutido los temas nacionales. Los temas distritales, en muchas provincias hay competencia ya se verá como se resuelven en el futuro", afirmó Santilli durante una visita a Mendoza.

Desde el Gobierno nacional sostienen que no le pedirán a Petri que se baje y que el acuerdo vigente se limita a las listas nacionales. También consideran que la disputa por la gobernación debe dirimirse en las primarias. En el entorno de Cornejo aceptan esa postura, aunque dejaron abierta la posibilidad de suspender las PASO en Mendoza. Si eso ocurre, ambos sectores podrían competir por separado.

Petri sostiene su candidatura y circulan encuestas

Petri afirma ante sus allegados que será candidato a gobernador por La Libertad Avanza. Dirigentes de su entorno aseguran que aventaja por al menos nueve puntos a Suárez, aunque otras encuestas mencionadas por esos dirigentes amplían la diferencia. Cornejo, por su parte, tendría preferencia por Mema o García Zalazar.

El gobernador también considera el impacto de la situación económica en la imagen presidencial y en las perspectivas de reelección de Milei. Ese escenario podría influir en las negociaciones entre los aliados. No está definido si Cornejo rompería el acuerdo electoral con el oficialismo nacional ante una eventual victoria de Petri, ni si el diputado competiría por fuera de La Libertad Avanza si le pidieran que desistiera.

Una victoria del exministro de Defensa en la interna o en las urnas podría marcar un cambio de etapa para el radicalismo mendocino, en medio de una negociación que todavía no resolvió quién representará a cada espacio en la disputa por la gobernación.