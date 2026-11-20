Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Victoria Villarruel avaló la designación de cuatro senadores para el período 2026-2030. El peronismo tendrá dos representantes, uno más que La Libertad Avanza; en Diputados sigue la disputa por una banca.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó el decreto que avala la designación de los cuatro representantes de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030. El Partido Justicialista tendrá dos bancas, mientras que La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical contarán con una cada una.

Por el PJ fueron designados Florencia López, de La Rioja, y Eduardo Wado de Pedro, de Buenos Aires. La Libertad Avanza estará representada por la senadora neuquina Nadia Márquez, alineada con Karina Milei, y la UCR por el bonaerense Maximiliano Abad.

La disputa por las bancas del Senado

La definición representó una derrota para el oficialismo, que hasta último momento buscó quedarse con dos lugares. La estrategia del peronismo fue lograr la reincorporación del senador riojano Fernando Rejal al bloque, que así llegó a 22 integrantes y superó por uno a La Libertad Avanza.

La distribución de los representantes del Senado quedó formalizada con la firma de Villarruel. El nuevo mandato de los consejeros comenzará en 2026 y se extenderá hasta 2030.

La representación de Diputados y la banca en disputa

En la Cámara de Diputados, el peronismo perderá un representante y quedará con Guillermo Michel. La Libertad Avanza, en cambio, tendrá dos consejeros tras convertirse en la bancada más numerosa: conservará a Gonzalo Roca y sumará a Gisele Castelnuovo.

La última banca está en disputa entre el PRO y Provincias Unidas. La Ley 24.937 establece que los consejeros del Congreso son designados “a propuesta de los respectivos bloques”: dos corresponden a la bancada con mayor representación legislativa, uno a la primera minoría y el restante a la segunda minoría.

Con 18 integrantes, Provincias Unidas se ubica como segunda minoría y desplaza al PRO, que tiene 12 legisladores. Sin embargo, el bloque que preside Cristian Ritondo reclama el lugar y sostiene que también deberían computarse los interbloques. Según ese criterio, a sus integrantes se sumarían los radicales, el MID, Karina Banfi y José Luis Garrido, para alcanzar 22 bancas.

Si el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resolviera la disputa a favor del PRO, la definición podría terminar en la Justicia.