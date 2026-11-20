Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El dictamen impulsado por el Gobierno propone que el debate presidencial sea obligatorio solo si hay balotaje. La iniciativa ya reunió las firmas para llegar al recinto del Senado y todavía debe tratarse en Diputados.

La reforma electoral promovida por el Gobierno de Javier Milei plantea modificar las reglas del debate presidencial para las elecciones de 2027. Según el dictamen firmado en el Senado, el intercambio entre candidatos sería obligatorio únicamente si la elección se define en segunda vuelta.

En cambio, el proyecto elimina la obligatoriedad del debate para la primera vuelta. La propuesta modifica el artículo 64 del Código Electoral Nacional y establece que la Cámara Nacional Electoral organice el encuentro entre los candidatos que compitan en el balotaje.

Cómo sería el debate presidencial en caso de balotaje

El debate deberá realizarse dentro de los diez días previos a la segunda vuelta, de acuerdo con el texto del dictamen. Así, la iniciativa concentra la instancia obligatoria en la etapa final de la elección presidencial.

El proyecto también incluye otros cambios al Código Electoral, aunque el dictamen no detalla en la información disponible cuáles serían esas modificaciones.

Qué necesita la reforma electoral para ser aprobada

El oficialismo reunió las firmas necesarias para llevar el dictamen al recinto del Senado. La iniciativa obtuvo el respaldo de senadores libertarios, radicales y de dos integrantes de Provincias Unidas; tres de los firmantes dejaron constancia de sus disidencias.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, estimó que el Gobierno contará con 40 votos. Por tratarse de una ley electoral, el proyecto necesita mayoría absoluta en ambas cámaras: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. Por lo tanto, además del tratamiento en la Cámara alta, deberá superar la votación en Diputados.