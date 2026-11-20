Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

La iniciativa fue aprobada con 42 votos a favor y 26 en contra e incorporó la ratificación de la Ley de Tierras. También establece cambios en los desalojos, las expropiaciones y el Registro de la Propiedad del Inmueble.

Tras ocho meses de debate parlamentario, el Senado sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad e incorporó al texto la ratificación de la Ley de Tierras. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 26 en contra, en su mayoría del peronismo.

El proyecto modifica el Código Procesal Civil para agilizar los desalojos y establece cambios en las normas sobre expropiaciones. La Cámara alta lo había votado por primera vez en agosto, pero luego el oficialismo propuso reponer por ley los límites a la venta de tierras a extranjeros.

La Ley de Tierras volvió a incorporarse al proyecto

La decisión se tomó después del fallo de la Corte Suprema que ratificó el DNU 70 de Javier Milei y dejó sin efecto la Ley de Tierras. Para evitar que las restricciones quedaran sujetas a futuras decisiones judiciales, el oficialismo optó por agregar al proyecto un capítulo con los mismos límites de la norma vigente.

La incorporación modificó el texto aprobado previamente y obligó a que volviera a la Cámara alta para su ratificación. La salida contradijo tanto el decreto de Milei, que derogaba la ley, como la versión inicial del proyecto de Propiedad Privada enviada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también eliminaba la mayor parte de las restricciones.

“Hoy se nos permite dar por terminada la incertidumbre en la que quedamos expuestos por la vigencia de este decreto”, expresó la senadora chubutense Edith Terenzi.

“La restitución de la Ley de Tierras es fundamental pero en modo alguno va frenar este modelo de saqueo, con este proyecto político y económico de entrega la Argentina está desprotegida”, cuestionó el peronista Martín Soria.

Qué cambios establece la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad

Sturzenegger envió la iniciativa al Congreso en marzo. El Senado la votó por primera vez en agosto, luego de que el texto atravesara 17 borradores. Para facilitar su aprobación, se eliminaron varios capítulos de la versión original.

Entre los apartados que quedaron afuera están las modificaciones al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), los cambios al Régimen de Protección de Tierras Rurales que eliminaban límites a la compra de tierras por parte de extranjeros y la reforma de la Ley de Manejo del Fuego impulsada por Máximo Kirchner.

En cambio, se aprobaron los capítulos sobre desalojos, expropiaciones y el Registro de la Propiedad del Inmueble. Este último promueve la digitalización de los trámites.

Desalojos más rápidos y nuevos criterios para las expropiaciones

Para los desalojos, la norma prevé procesos más rápidos, por vía sumarísima, y habilita la restitución anticipada del inmueble cuando exista verosimilitud del derecho, “bajo caución juratoria y con control judicial suficiente”. También moderniza las notificaciones mediante la incorporación del domicilio electrónico y amplía las facultades de los jueces para identificar a los ocupantes y asegurar el cumplimiento de las decisiones.

En materia de expropiaciones, el texto exige que la declaración de utilidad pública cumpla con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, fija pautas para determinar el valor del bien: toma como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización.

La ley también establece un mecanismo de actualización de la indemnización que considera la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objetivo de preservar el valor real del monto hasta el momento del pago efectivo.