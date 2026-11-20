Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

La Casa Rosada afirma que cuenta con entre 38 y 42 senadores para suspender las primarias y busca aprobar la iniciativa el jueves 26 de noviembre. Karina Milei, Diego Santilli y Patricia Bullrich encabezaron las negociaciones con gobernadores y legisladores aliados.

El Gobierno asegura que tiene los votos para avanzar con la suspensión de las PASO de cara a las elecciones de 2027. En la Casa Rosada estiman que reunirán entre 38 y 42 senadores para aprobar la reforma electoral en la sesión prevista para el jueves 26 de noviembre.

La iniciativa ya obtuvo dictamen en el Senado y el oficialismo apunta a conseguir allí la media sanción durante la última semana de noviembre. En paralelo, en Balcarce 50 analizan el escenario en Diputados, donde esperan completar el trámite durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

El Gobierno calcula entre 38 y 42 votos en el Senado

En el oficialismo sostienen que cuentan con 38 votos asegurados y que podrían llegar a 42. La cantidad final, según la evaluación de una fuente aliada, también puede anticipar el margen que tendrá el proyecto en la Cámara baja.

Si se aprueba con lo justo en senadores, va a ser más ajustado en Diputados. Pero si se llega a 42, se llega con holgura.

La Casa Rosada confía en que el respaldo de los diputados acompañe el resultado del Senado y permita alcanzar la sanción definitiva de la reforma electoral.

Karina Milei, Santilli y Bullrich lideraron las gestiones

Las negociaciones con gobernadores y senadores aliados estuvieron encabezadas por Karina Milei, Diego Santilli y Patricia Bullrich. La secretaria general de la Presidencia mantuvo contactos con mandatarios provinciales, mientras Santilli participó de las conversaciones con los gobiernos locales.

En las gestiones también hubo contactos entre Karina Milei y el expresidente Mauricio Macri, aunque no hablaron sobre la suspensión de las PASO en los últimos días. Para ese tema, el vínculo entre ambos fue el diputado del PRO Cristian Ritondo, cercano a los dos dirigentes.

Bullrich afirmó que la suspensión de las PASO es un hecho

Tras la firma del dictamen en el Senado, Bullrich sostuvo: "Las PASO se suspenden, ya es un hecho". El avance del proyecto fue resultado de intensas negociaciones con legisladores y gobernadores.

Otro de los funcionarios que participó de las conversaciones fue Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete de Ministros. De bajo perfil, trabajó junto a Santilli en los intercambios con los gobernadores.