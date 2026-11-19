El fundador de Microsoft fue visto en Ushuaia y en el barrio porteño de La Boca junto a su pareja, Paula Kalupa, su hijo Rory y un grupo de amigos. No informó públicamente el motivo de su viaje, aunque suele visitar el sur del país antes de dirigirse a la Antártida.

Bill Gates fue fotografiado en el puerto de Ushuaia y, luego, durante un paseo por el barrio porteño de La Boca. El empresario estadounidense, de 71 años, llegó acompañado por su pareja, la organizadora de eventos Paula Kalupa, su hijo Rory John Gates y un grupo de amigos.

En la ciudad de Buenos Aires, el fundador de Microsoft recorrió los alrededores de Caminito y los restaurantes de la zona. El grupo, integrado por unas ocho personas, se trasladó en una van negra con vidrios polarizados y compartió el almuerzo en una tradicional parrilla.

La visita de Bill Gates a Ushuaia

Gates fue visto el miércoles cuando descendía de una lancha en el puerto de Ushuaia. El traslado habría conectado al empresario con uno de los grandes yates que atracaron en la zona durante los últimos días.

Personas conocedoras de sus viajes señalaron que suele llegar a Ushuaia en su yate para partir desde allí hacia la Antártida. También indicaron que acostumbra viajar con familiares o amigos y mantener un perfil discreto.

La visita coincidió con las fechas previstas para la llegada de megayates de lujo a Tierra del Fuego, entre el 12 y el 18 de noviembre. Ese movimiento había generado polémica en la provincia por los permisos que sus propietarios buscaban obtener para recorrer una zona protegida.

El viaje de Gates por Sudamérica

El empresario no comunicó en sus redes sociales detalles sobre su paso por la Argentina. La semana anterior había estado en Chile, donde recorrió la mina subterránea de Chuquicamata, el área del rajo y una refinería, además de visitar San Pedro de Atacama. Llegó al país vecino en un avión privado.

En los últimos años, Gates estrechó vínculos con las industrias farmacéutica y minera. Es uno de los inversores de Breakthrough Energy Ventures, fondo desde el que participa en KoBold Metals, compañía que utiliza inteligencia artificial para explorar minerales, en especial cobre y litio.

Las visitas del fundador de Microsoft al extremo sur argentino despiertan interés desde 2007, en particular cuando residentes o turistas consiguen fotografiarlo. Sin embargo, suele evitar las declaraciones ante la prensa local.

Quiénes acompañaron a Bill Gates

Paula Kalupa, pareja de Gates, fue viuda de Mark Hurd, exdirectivo de Oracle y HP, quien murió en 2019. Rory John Gates, de 27 años, es el único hijo varón del empresario y de su primera esposa, Melinda.

La fortuna de Gates fue estimada en más de 120.000 millones de dólares. Aunque no se informó oficialmente el propósito de su viaje, su paso por Ushuaia y La Boca combinó una posible escala previa a un recorrido por la Antártida con una salida familiar en Buenos Aires.