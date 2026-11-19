Martín Menem debe resolver quién ocupará el lugar de la segunda minoría de Diputados en el Consejo de la Magistratura. La disputa entre el PRO y Provincias Unidas derivó en la caída de una sesión legislativa.

Martín Menem quedó en medio de una disputa entre dos espacios aliados del oficialismo por una banca de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Mientras el presidente de la Cámara baja aún debe definir los nombres, Victoria Villarruel ya tiene acordados los representantes del Senado.

El conflicto complicó la agenda legislativa de Menem. El bloque de Provincias Unidas, vinculado a los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora e Ignacio «Nacho» Torres, hizo caer la sesión prevista para este miércoles, en la que se iban a tratar la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central. El reclamo apunta a ocupar el lugar correspondiente a la segunda minoría en el organismo que designa y remueve jueces.

La disputa entre el PRO y Provincias Unidas por la banca

El oficialismo ya había asignado ese lugar al PRO. Su titular en Diputados, Cristian Ritondo, propuso a la legisladora bonaerense Florencia de Sensi, luego de que Álvaro González desistiera de buscar un nuevo mandato, tras un pronunciamiento de la Corte Suprema en contra de las reelecciones.

Sin embargo, Provincias Unidas, que inicialmente había expresado su apoyo a González a través de Pullaro y Llaryora, pasó a reclamar la banca para el diputado cordobés Juan Brügge. Menem todavía no envió a la Corte Suprema las notas con las postulaciones y, desde el oficialismo, buscaron restarle intensidad a la controversia, pese al vencimiento de los mandatos actuales.

Los representantes del Senado y de Diputados terminaron sus mandatos este miércoles. No obstante, ni en el Congreso ni en los tribunales existe un plazo establecido para designar a los nuevos consejeros, y el organismo ya funcionó en otras oportunidades sin todos sus integrantes.

Qué establece la ley sobre las minorías en el Consejo

La ley 24.937 determina que los consejeros del Congreso son designados «a propuesta de los respectivos bloques». También establece dos lugares para la bancada con mayor representación legislativa, uno para la primera minoría y otro para la segunda.

Provincias Unidas se presenta como la segunda minoría, con 18 diputados, detrás de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. El PRO tiene 12 bancas. En tanto, Fuerza del Cambio, espacio integrado por el macrismo, sectores radicales, el MID, Karina Banfi y el santacruceño José Luis Garrido, reúne 22 legisladores. La norma, sin embargo, no contempla a los interbloques.

En la oposición especulaban con que Menem podría enviar las notas sin incluir a Brügge. Esa posibilidad podría complicar los planes del oficialismo para aprobar el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, ya que el bloque de gobernadores no peronistas suele ser clave para reunir el quórum en la Cámara baja. Ante ese escenario, Menem concentró sus esfuerzos en el proyecto de Presupuesto, que se tratará el próximo miércoles en una sesión que se anticipa tensa.

Los nombres acordados para representar al Senado

Mientras seguía la disputa en Diputados, Villarruel consiguió reunir los nombres de los cuatro representantes del Senado. Este jueves, Patricia Bullrich presentó la nota que confirma a Nadia Márquez como consejera titular por La Libertad Avanza y al salteño Gonzalo Guzmán Coraita como suplente.

Un informe de la Secretaría Parlamentaria del Senado concluyó que, al asumir la actual composición de la Cámara alta en diciembre de 2025, el peronismo tenía la mayoría, con 22 senadores, dos más que el oficialismo. Tras consultar a distintos constitucionalistas, en La Libertad Avanza no encontraron argumentos para quedarse con los dos lugares correspondientes a la mayoría, por lo que Bullrich aceptó que el peronismo conservara ambas bancas.

De este modo, el kirchnerismo mantendrá su representación en el Consejo. Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde dejarán sus lugares, que serán ocupados por Eduardo Wado De Pedro y la riojana Florencia López. Por el radicalismo ingresará Maximiliano Abad, en reemplazo del correntino Eduardo Vischi.