Un relevamiento en 24 distritos bonaerenses ubicó al gobernador Axel Kicillof al frente en 20 municipios y a Patricia Bullrich en los cuatro restantes. Javier Milei no lideró en ninguno y registró más imagen negativa que positiva en todo el mapa.

Una encuesta sobre la imagen de Axel Kicillof, Patricia Bullrich y Javier Milei en 24 municipios del Gran Buenos Aires mostró un escenario dividido entre el sur y el oeste del conurbano, donde lidera el gobernador bonaerense, y el corredor norte, donde se impone la dirigente del oficialismo nacional. El Presidente no quedó primero en ningún distrito.

Según el relevamiento de CB Global Data, Kicillof encabeza la imagen positiva en 20 de los 24 municipios. Sus mejores registros se dieron en La Matanza, con 52,7%; Florencio Varela, con 52,2%; y Almirante Brown, con 51,5%.

Kicillof concentra sus mejores números en el sur y el oeste

También obtuvo resultados destacados en Avellaneda, con 49,5%; Merlo, con 48,3%; Lomas de Zamora, con 46,9%; Berazategui, con 46,6%; y Malvinas Argentinas, con 46,3%.

Kicillof es, además, el único de los tres dirigentes que registra más imagen positiva que negativa en algunos municipios. La diferencia favorable aparece en La Matanza, con 52,7% contra 44,8%; Florencio Varela, con 52,2% contra 45,5%; Almirante Brown, con 51,5% contra 44,9%; Avellaneda, con 49,5% contra 48,3%; y Merlo, con 48,3% contra 46,7%.

Milei no lidera en ningún municipio y acumula rechazo

El Presidente no alcanzó el primer puesto en ninguno de los 24 distritos relevados y tuvo más imagen negativa que positiva en todos. Sus mejores cifras se registraron en el norte: San Isidro, con 42,5% de imagen positiva; Vicente López, con 40,6%; y San Miguel, con 38,3%.

Incluso en San Isidro, su municipio más favorable, la imagen negativa de Milei llegó al 53,4%. En el sur y el oeste del conurbano, el rechazo fue más marcado: en Florencio Varela obtuvo 18,8% de positiva y 77,9% de negativa; en La Matanza, 19,9% y 74,3%; en Merlo, 22,7% y 72,3%; y en Quilmes, 23,9% y 71,4%. Lanús, Lomas de Zamora y Hurlingham también superaron el 70% de imagen negativa.

La distancia entre Milei y Kicillof alcanzó 33,4 puntos en Florencio Varela y 32,8 puntos en La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires.

Bullrich supera a Milei en la mayoría de los distritos

La medición también muestra una diferencia entre las figuras del oficialismo: Bullrich supera a Milei en imagen positiva en 21 de los 24 municipios. El Presidente la aventaja en Almirante Brown, por 27,7% contra 26,3%; en Lomas de Zamora, por 24,7% contra 24,1%; y en Malvinas Argentinas, por 27,4% contra 27,3%. En los tres casos, las diferencias están dentro del margen de error.

Bullrich lidera en los cuatro distritos donde Kicillof no queda primero: San Miguel, con 43,5%; San Isidro, con 43,1%; Vicente López, con 42,7%; y Tigre, con 40,3%. En San Miguel la disputa es ajustada: la dirigente aventaja al gobernador por 1,1 puntos, con 42,4% para Kicillof.

Al igual que Milei, Bullrich registra más imagen negativa que positiva en todos los municipios, incluso en aquellos donde lidera. Sus valores positivos más bajos aparecen en La Matanza, con 22,9%; Florencio Varela, con 23,7%; y Lomas de Zamora, con 24,1%. En esos tres distritos, su imagen negativa supera el 70%.

El mapa del GBA y las señales rumbo a 2027

El relevamiento refleja diferencias entre las zonas del conurbano. En el sur y el oeste, donde se encuentran distritos de gran población y peso electoral, Kicillof obtiene ventajas y el rechazo a los libertarios es más alto. En el corredor norte, el oficialismo nacional consigue sus mejores resultados, aunque sin una imagen positiva superior a la negativa.

De cara a las elecciones de 2027, los datos dejan tres señales: Kicillof conserva respaldo en el núcleo del conurbano, Milei no cuenta con un distrito propio entre los 24 relevados y Bullrich muestra una imagen positiva superior a la del Presidente en la mayor parte de la región.