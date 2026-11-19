El Presidente fue distinguido por la Organización Sionista Mundial, en una jornada marcada por el debate sobre las PASO, anuncios de Defensa y cruces políticos. El Senado sesionará este jueves para tratar el proyecto de discapacidad.

El presidente Javier Milei recibió una distinción de la Organización Sionista Mundial. La jornada política también estuvo atravesada por las negociaciones en torno a la suspensión de las elecciones PASO, anuncios sobre la Armada Argentina y cuestionamientos de dirigentes opositores.

Diego Santilli destacó el avance para suspender las PASO

Durante la Cumbre de Minería Sostenible, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, celebró la aprobación en comisiones del dictamen para suspender las elecciones primarias del próximo año. La iniciativa será tratada en el Senado la semana que viene. Además, agradeció a los gobernadores por el respaldo durante las negociaciones.

"En el Senado dimos ayer el puntapié inicial a algo que la sociedad nos demanda hace muchos años, que es no ir a votar seis veces en un año. Un paso enorme en el dictamen que dimos para empezar a que la política defina la política y que no les cueste 200 millones de dólares a los argentinos", afirmó Santilli.

El funcionario viajó a Mendoza para participar como orador y abrir la Cumbre de Minería junto al gobernador Alfredo Cornejo. También estaba prevista la participación en distintos paneles de los mandatarios provinciales Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; y Raúl Jalil, de Catamarca.

Argentina evalúa incorporar fragatas para la Armada

El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y su par italiano, Guido Crosetto, firmaron una Carta de Intención para avanzar en la posible incorporación de hasta tres fragatas FCX20, fabricadas por Fincantieri, con configuración de combate completa y apoyo logístico integrado.

Desde la cartera de Defensa señalaron que la incorporación permitiría recuperar capacidades navales, ampliar la presencia y el control sobre los espacios marítimos, mejorar la interoperabilidad y fortalecer la respuesta de la Armada. El objetivo, indicaron, es reconstruir una capacidad de superficie moderna y sostenible para proteger los intereses estratégicos del país durante las próximas décadas.

Cavallo respondió a las acusaciones de Milei

El exministro de Economía Domingo Cavallo desmintió las declaraciones de Milei, quien lo había acusado de haber "estatizado la deuda de las empresas" y trasladado esa carga "al resto de los argentinos". Para responder, publicó en su blog un video de una conversación virtual que ambos mantuvieron en 2020.

En esas imágenes, el entonces economista Milei le quitaba responsabilidad a Cavallo por esa medida, en una postura contraria a la que expresó recientemente.

Movimientos en Justicia, Inteligencia y la OCDE

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mantuvo una reunión de alto nivel en Washington con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El funcionario afirmó que el encuentro "permitió consolidar un canal de diálogo directo entre ambos países y avanzar en una agenda de trabajo orientada a obtener resultados concretos en materia de justicia y cooperación penal".

La Secretaría de Inteligencia informó que continúa abierta hasta el 30 de noviembre la inscripción para incorporarse al área. "Buscamos perfiles con discreción, adaptabilidad y capacidad de decidir bajo presión", indicó en una publicación en redes sociales.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comunicó avances en el proceso de adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. "Hoy nos tocó presentar en el comité de políticas regulatorias, uno de los primeros comités que nos evalúa en el proceso de adhesión. Paso cumplido", expresó.

Críticas por los fondos de la SIDE y la educación universitaria

El diputado nacional Pablo Juliano cuestionó al Gobierno por haber asignado por decreto otros 6.157 millones de pesos a la SIDE. Según planteó, se trata del tercer aumento del año y el organismo ya cuenta con casi el doble de los fondos aprobados por el Congreso.

Juliano contrastó ese incremento con los salarios universitarios: "Mientras tanto, un ayudante de primera con 40 horas semanales cobra un básico de alrededor de un millón de pesos".

Las posiciones de Bullrich, Juez y Márquez

La senadora nacional Patricia Bullrich sostuvo que la respuesta a la situación de las pequeñas y medianas empresas no pasa por recrear un plan de estímulo al consumo. "No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo", afirmó, y planteó la necesidad de "sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs".

El senador Luis Juez descartó que existan "complicaciones" en la relación entre Milei y Bullrich. "No veo motivos por los que alguien se tenga que enojar porque un dirigente del espacio concuerda a medias o no le gusta, o expresa alguna idea, esto no es la colimba", señaló.

Juez también consideró: "Los procesos políticos han fracasado cuando la obsecuencia es más importante que la lealtad. La lealtad a veces es decir lo que uno piensa, que por ahí no coincide con el que conduce". A la vez, remarcó que "el que conduce es el que conduce, es el responsable de tomar decisiones y no hay doble comando, el que junta los votos es el que toma las decisiones".

La senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez reconoció que le gustaría integrar como compañera de fórmula de Milei la boleta presidencial de 2027. También aseguró que el mandatario será reelecto en primera vuelta, sin importar quién lo acompañe.

Debate legislativo y señales electorales

El Senado confirmó que sesionará este jueves desde las 11 para tratar el proyecto de discapacidad. La convocatoria se da en medio de las negociaciones por la Reforma Electoral.

En Diputados, Milei publicó una imagen en redes sociales en la que cuestionó a La Cámpora por no dar quórum el día anterior para debatir la Ley Malvinas. La ilustración muestra a una persona identificada con ese espacio político tirando para el mismo lado que un inglés.

Una nueva encuesta electoral volvió a señalar la polarización, aunque con cifras moderadas, y destacó una marcada diferencia ideológica entre hombres y mujeres, reflejada en la intención de voto.

En el plano legislativo, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y referente del espacio, mantiene su cercanía con el expresidente Mauricio Macri. Sin embargo, considera que Milei es hoy el principal representante del cambio.