El oficialismo nacional avanzó en el Senado con la suspensión de las primarias, pero el peronismo confía en bloquear cambios en la Ciudad y Buenos Aires. La disputa también atraviesa el calendario electoral y los sistemas de votación.

El oficialismo dio un paso para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al conseguir un dictamen de mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Sin embargo, el escenario es distinto en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, donde vive cerca de la mitad del padrón nacional.

El peronismo considera que cuenta con los votos para sostener las primarias en ambos distritos, pese a las iniciativas de La Libertad Avanza y el PRO. Las diferencias internas del espacio, lejos de debilitar esa postura, refuerzan la necesidad de mantener una instancia para definir candidaturas.

La posibilidad de unificar las elecciones locales con las nacionales sigue en discusión. El triunfo peronista en septiembre de 2025 generó incertidumbre política y financiera, en un contexto en el que volvieron a crecer las tensiones cambiarias y las expectativas económicas.

La disputa por las PASO en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad, la legisladora de La Libertad Avanza Pilar Ramírez presentó un proyecto de reforma política inspirado en el dictamen que Patricia Bullrich negoció en el Senado. La iniciativa propone reemplazar la Boleta Única Electrónica por la Boleta Única Papel, además de suspender las primarias. Ramírez también presentó un proyecto de Ficha Limpia.

En abril, la dirigente había impulsado una reforma más amplia, que planteaba eliminar definitivamente las PASO. El argumento central de los libertarios porteños es el costo de organizar las elecciones. “Las PASO les representan a los porteños más de $ 29.000 millones destinados a una interna partidaria que la tenemos que pagar entre todos”, sostuvo Ramírez.

La propuesta también busca trasladar a la Legislatura porteña la facultad de fijar la fecha de los comicios, una atribución que hoy tiene el Poder Ejecutivo de la Ciudad. Pese a la iniciativa y a las diferencias entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y su primo, el expresidente Mauricio Macri, el proyecto tendría pocas posibilidades de avanzar.

El peronismo porteño busca conservar las primarias

Aunque Jorge Macri también promueve la suspensión de las PASO, el peronismo cuenta con una mayoría amplia en la Legislatura. Con el respaldo de la izquierda, Juan Manuel Olmos y Mariano Recalde buscarán bloquear cualquier modificación. El espacio considera que las primarias son necesarias para construir un frente amplio y sumar a dirigentes de otros sectores, como Horacio Rodríguez Larreta.

En paralelo, Mauricio Macri habilitó la posible candidatura de su colaborador Fernando de Andreis en la Ciudad. En el entorno de Jorge Macri cuestionaron sus posibilidades electorales y afirmaron: “Nadie lo toma en serio. Tiene menos votos que (Hernán) Lacunza”. El exministro de Economía, que cuenta con el respaldo de Mauricio Macri, impulsa una candidatura presidencial y ya anticipó que seguirá adelante con sus planes, haya o no PASO.

Jorge Macri tiene hasta abril para definir la fecha de las elecciones. En el Gobierno porteño predomina, aunque todavía no es una decisión definitiva, la idea de unificar el calendario con los comicios nacionales. En 2025, en cambio, el PRO compitió por separado y terminó en el tercer puesto.

Calendario electoral y boletas en la Provincia

La unificación podría fortalecer una eventual candidatura presidencial o restarle impulso, según la situación política del Gobierno nacional cuando llegue el momento. Si se concreta y no prospera el proyecto libertario en la Legislatura, habría elecciones concurrentes: se utilizaría la Boleta Única Papel para los cargos nacionales y la Boleta Única Electrónica para los porteños.

En la provincia de Buenos Aires podría ocurrir algo similar si el gobernador Axel Kicillof mantiene el calendario unificado. Para los cargos provinciales y municipales, en ese caso, se votaría con la tradicional lista sábana de papel.

La Libertad Avanza tampoco tendría los votos necesarios para suspender o eliminar las PASO en la Legislatura bonaerense. El senador Carlos Curestis, jefe del bloque libertario, presentó un proyecto en enero. En Diputados, el titular de la bancada, Juan Osaba, impulsó una iniciativa para implementar la Boleta Única Papel, que tampoco avanzó.

El peronismo considera que necesitará las primarias para resolver candidaturas a gobernador y ordenar la competencia en los distritos que no gobierna. También podrían ser clave en municipios donde algunos intendentes no podrán buscar una nueva reelección, salvo que se apruebe la restitución de la reelección indefinida.

Por ahora, el oficialismo bonaerense no definió si habilitará internas en caso de que se mantengan las PASO. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, todavía afiliado al PRO, es medido desde hace meses como posible candidato en la Ciudad, aunque sostiene que competirá por la provincia de Buenos Aires.