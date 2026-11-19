Cientos de personas reclamaron una mejora de sus haberes, con un mínimo de 514.158,46 pesos que incluye un bono congelado desde 2024. La protesta se realizó mientras el Congreso permanecía vallado y bajo un fuerte operativo de seguridad.

Cientos de jubilados y pensionados volvieron a marchar frente al Congreso para reclamar una mejora de sus haberes. La movilización se realizó un día después de que el Gobierno de Javier Milei descartara un aumento y en medio de un fuerte operativo de seguridad en el centro porteño.

Desde la mañana, las fuerzas federales instalaron vallas en las calles Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Rivadavia para cercar el edificio parlamentario. El operativo coincidió con una jornada en la que el oficialismo no consiguió quórum para tratar la ley de soberanía y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

El reclamo de los jubilados frente al Congreso

La protesta se realiza todos los miércoles desde marzo de 2024. Entre quienes participaron hubo manifestantes autoconvocados y agrupaciones como Jubilados Insurgentes, Jubilados de Izquierda, el Plenario de Trabajadores Jubilados y Los 12 Apóstoles.

También acompañaron la movilización distintos gremios y organizaciones sociales. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina marcharon por la avenida Rivadavia hacia el Congreso.

"Cocino una sola vez por día y como tres cuatro o veces lo mismo. A veces me preguntan qué haces con tu jubilación. Mi jubilación es poca pero yo me la rebusco", dijo René, un jubilado de Berazategui.

Cuánto cobran los jubilados y qué respondió el Gobierno

El eje del reclamo volvió a ser el monto de los haberes mínimos. Este mes alcanzaron los 514.158,46 pesos, incluido el bono de 70.000 pesos, que permanece congelado desde 2024. Pese a las quejas, desde el Gobierno sostienen que no habrá otros aumentos para los adultos mayores.

El diputado de la Unión Cívica Radical Pablo Juliano compartió en redes sociales el testimonio de una manifestante, quien dijo: "Ellos viven en Narnia, nosotros vivimos en Argentina. No sé qué más decir". El legislador respondió: "Una jubilada, hoy, en la marcha de los miércoles frente al Congreso vallado. No diga nada más, señora. Lo dijo todo. Gracias".

Un día antes, el vocero presidencial Adrián Ravier había descartado un incremento de los haberes y afirmó que los jubilados están mejor que tres años atrás.