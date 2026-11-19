Al recibir un Doctor Honoris Causa, el Presidente criticó la redistribución de la riqueza y sostuvo que la justicia social perjudica el crecimiento. Sus declaraciones se produjeron una semana después de que León XIV reivindicara ese concepto y reclamara tierra, techo y trabajo.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar la justicia social durante un discurso en el que criticó la redistribución de la riqueza. Sus declaraciones se conocieron una semana después de la finalización de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, quien había reivindicado ese concepto.

Milei habló al recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. La semana anterior también se había diferenciado del Papa al negar que la innovación tecnológica destruya puestos de trabajo.

Milei criticó la redistribución de la riqueza

El Presidente describió la redistribución como una idea de la izquierda «de querer usar el Estado para sacar el dinero a los que va bien, castigándolos para dárselos a otro».

«Es decir, la idea de la justicia social en términos redistributivos, que tiene un par de problemas: que es un trato desigual frente a la ley y el robo», continuó. Luego sostuvo que ese modelo penaliza el ahorro y la inversión, afecta los incentivos y provoca una caída del crecimiento económico y un empobrecimiento de la sociedad.

«Castigar la cultura del trabajo nos hunde. La idea de la justicia social nos hunde. La idea de vivir del otro nos hunde», afirmó Milei. En otro pasaje, señaló que antes la gente pedía planes y que ahora pide trabajo.

El mensaje de León XIV sobre justicia social

La semana anterior, durante un discurso en la Universidad Católica Argentina, León XIV había reivindicado la justicia social. Un día antes, el Papa había expresado que «la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía».

El pontífice también reivindicó a los movimientos sociales y al obispo Angelelli. En ese contexto, aludió a las «tres T»: «Con su demanda de inclusión social, ellos abogan por esas tres T: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social».