Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

En una entrevista, el Presidente negó que un mensaje sobre quienes buscan hundir un barco estuviera dirigido a Patricia Bullrich y afirmó que el país podría parecerse a Estados Unidos en 35 años. También habló sobre la pobreza, la deuda y Domingo Cavallo.

El presidente Javier Milei calificó a Patricia Bullrich como su "socia política" y negó que exista una intención de apartarla del Gobierno, mientras referentes del oficialismo la acusan públicamente de intentar boicotear su reelección.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann, el mandatario aseguró que el meme que había compartido sobre quienes buscan hundir un barco cuando advierten que no podrán ser sus capitanes no estaba dirigido a Bullrich, como interpretó buena parte de la audiencia, sino al kirchnerismo.

Milei explicó qué significa ser un estoico con conciencia intertemporal

Para justificar su postura, Milei se definió como un "estoico intertemporal". "Yo filosóficamente estoy muy alineado con los estoicos. En realidad soy un estoico, pero intertemporal", afirmó.

"Es decir, que le da un rol más importante al tiempo. O sea, no soy como Ulises, que solo me abrazo al palo mayor. Me abrazo al palo mayor porque no solo estoy mirando el corto plazo, sino que estoy mirando las consecuencias a largo. Por eso que digo que soy un estoico con conciencia intertemporal", explicó.

En ese marco, el Presidente sostuvo que Argentina podría convertirse en un país similar a Estados Unidos en 35 años, siempre que se logre disipar lo que llamó el "riesgo kuka".

Las proyecciones de Milei sobre el futuro de Argentina

El mandatario ya había planteado distintos horizontes para el desarrollo del país. Según sus declaraciones anteriores, Argentina podría parecerse a España en cinco a siete años, a Alemania en 15 y a Estados Unidos en un plazo de entre 25 y 30 años. Con su nueva estimación, extendió cinco años el tiempo previsto para alcanzar ese último objetivo.

En su pronóstico más optimista, Milei había dicho que Argentina podría ser el país más rico del mundo en 40 años.

El cruce por la frase sobre llegar a fin de mes

Durante la entrevista, el Presidente volvió a cuestionar la expresión de que los argentinos no llegan a fin de mes. "Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos", acusó, sin identificarlo de manera directa.

Milei sostuvo que las personas llegan a fin de mes porque "no pueden estar 10 días sin comer ni beber". Feinmann le señaló que la frase suele referirse a quienes se endeudan para afrontar sus gastos, y el mandatario respondió con una explicación sobre "rollear deuda": "Eso dura un solo período. Si usted sigue teniendo este problema, lo único que está haciendo es pasarlo en el tiempo". Luego, el periodista cambió de tema.

Las críticas a Cavallo y el comentario sobre las sirenas

En otro tramo, Milei afirmó: "Cavallo no pega una, es el responsable del corralito". Cuando llegó a la Presidencia, el libertario había considerado a Domingo Cavallo el mejor ministro de Economía de la historia, pese a que el corralito había ocurrido 22 años antes. Actualmente, ese lugar en su valoración lo ocupa Luis "Toto" Caputo.

Al cierre de la entrevista, el mandatario habló de sus preferencias y dijo que no le gustan las sirenas. "A mí me gustan las mujeres completas, no mitad mujer, mitad pescado", expresó.