Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

La senadora libertaria cuestionó las declaraciones de Patricia Bullrich y advirtió que podrían poner en duda la continuidad del Gobierno. También pidió que todos acompañen la conducción de Javier Milei de cara a 2027.

La senadora libertaria Emilia Orozco acusó a Patricia Bullrich de poner en riesgo la reelección de Javier Milei. Sus declaraciones profundizaron la interna entre la exministra y otros sectores del oficialismo.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Orozco reconoció que existen diferencias dentro del espacio, pero sostuvo que Bullrich pone en duda «la continuidad de un gobierno con algunas cuestiones personales». «Estamos complicados», admitió.

Orozco pidió respaldar la conducción de Milei

La senadora, que comparte bloque con Bullrich, afirmó que algunas expresiones de la exministra dejaron descolocado al oficialismo, aunque manifestó su expectativa de que, llegado el momento, todos estén del mismo lado.

«Tuvo declaraciones que nos dejaron descolocados, pero espero que llegado el momento estemos todos del mismo lado».

Además, Orozco le envió una advertencia política a Bullrich y planteó que la conducción del espacio corresponde al Presidente.

«Confío en su madurez política de decir que la conducción la tiene el presidente y que necesitamos tirar todos del mismo carro».

La advertencia de Bullrich sobre el modelo económico

Este miércoles, Bullrich advirtió a Milei que el oficialismo necesita introducir cambios en el modelo económico para ganar las elecciones del año próximo. También señaló que los supuestos beneficios del plan deben empezar a llegar a la población.

Orozco volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional y reiteró que «el proyecto» debe ser reelegido en 2027, aunque no mencionó de manera explícita al Presidente.