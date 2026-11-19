Un sondeo nacional de la Universidad de San Andrés muestra un empate técnico entre el peronismo y La Libertad Avanza rumbo a 2027. La diferencia por género es marcada: los varones se inclinan por el oficialismo y las mujeres, por el peronismo.

Una encuesta nacional de la Universidad de San Andrés (Udesa) detectó una brecha significativa en la intención de voto según el género. Mientras La Libertad Avanza obtiene más apoyo entre los hombres, el peronismo se impone entre las mujeres, con diez puntos de ventaja sobre el espacio que lidera Javier Milei.

El relevamiento, dirigido por el doctor Diego Reynoso, se realizó sobre 1.003 personas de todo el país y tiene un margen de error de más o menos 3,15 puntos porcentuales. El estudio también midió el clima político y económico y la intención de voto por espacio para las elecciones nacionales de 2027.

Empate técnico entre el peronismo y La Libertad Avanza

En la medición de noviembre, el peronismo alcanza el 25 por ciento y La Libertad Avanza, el 24 por ciento, una diferencia de apenas un punto. En conjunto, ambos espacios no llegan a la mitad de las respuestas. El sondeo refleja así una competencia pareja, sin una polarización extrema.

La cantidad de personas que todavía no define su voto también incide en el resultado: el 19 por ciento está indeciso y el 7 por ciento prefirió no responder. Además, el 5 por ciento votaría en blanco y el 4 por ciento no concurriría a votar.

Detrás de las dos principales fuerzas aparecen el Frente de Izquierda, con 4 por ciento; Provincias Unidas, con 3 por ciento; el PRO y la UCR, con 2 por ciento cada uno; y el Partido Provincial, con 1 por ciento. La opción Otro reúne el 3 por ciento.

La intención de voto cambia según el género

Entre los varones, La Libertad Avanza lidera con el 29 por ciento, seguida por el peronismo, con 21 por ciento. Provincias Unidas registra 6 por ciento; el Frente de Izquierda y el PRO, 4 por ciento cada uno; la UCR, 2 por ciento; y el Partido Provincial, 1 por ciento. Otro obtiene 4 por ciento. En este grupo, el 3 por ciento no votaría, otro 3 por ciento elegiría el voto en blanco, el 19 por ciento no sabe y el 4 por ciento prefirió no responder.

Entre las mujeres, el orden se invierte: el peronismo alcanza el 29 por ciento y La Libertad Avanza, el 19 por ciento. Provincias Unidas suma 5 por ciento; el PRO, 4 por ciento; la UCR, 2 por ciento; y el Frente de Izquierda, 1 por ciento. El Partido Provincial no registra apoyo. Otro reúne 3 por ciento; el 5 por ciento no votaría, el 6 por ciento optaría por el voto en blanco, el 19 por ciento está indeciso y el 7 por ciento no respondió.

Qué opinan sobre la situación del país y el Gobierno

El estudio también mostró una evaluación mayoritariamente crítica de la coyuntura. La satisfacción con la marcha general del país se ubicó en 28 por ciento, dos puntos menos que en septiembre, mientras que el 69 por ciento manifestó insatisfacción. Según el informe, el nivel de satisfacción actual supera al registrado en el mismo período de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

La aprobación del Gobierno llegó al 34 por ciento y la desaprobación, al 62 por ciento. Ambas cifras se mantienen relativamente estables desde abril, con leves variaciones. En la comparación con las administraciones anteriores, la aprobación se asemeja a la de Macri y se mantiene por encima de la registrada durante el gobierno de Alberto Fernández en un momento equivalente.

La falta de trabajo aparece como el principal problema del país, con 41 por ciento de las menciones. Le siguen los bajos salarios, con 36 por ciento; la corrupción, con 32 por ciento; y la pobreza, con 29 por ciento. En la evaluación retrospectiva, el 59 por ciento considera que la situación empeoró y el 16 por ciento cree que mejoró. De cara al futuro, el 25 por ciento espera una mejora y el 41 por ciento anticipa un empeoramiento.

Preferencias electorales según edad y clase social

La encuesta también desglosó la intención de voto por edad y nivel socioeconómico. La Libertad Avanza alcanza sus porcentajes más altos entre las personas mayores de 60 años y en la clase media alta, con 29 y 28 por ciento, respectivamente.

El peronismo, por su parte, registra sus mejores resultados entre las personas de clase baja y las de 28 a 43 años: en ambos grupos obtiene el 29 por ciento. La brecha entre hombres y mujeres, sin embargo, es uno de los contrastes más notorios del relevamiento.