Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La Cámara alta sesionará este jueves desde las 11 para tratar el nuevo proyecto de discapacidad, la ratificación de la Ley de Tierras y el acuerdo internacional sobre patentes. También debatirá la Ley de Cabotaje y la Ley Joaquín, sobre seguridad en espacios deportivos.

El Senado sesionará este jueves a partir de las 11 con una agenda que incluye el nuevo proyecto de discapacidad, la ratificación de la Ley de Tierras y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El temario fue acordado por los jefes de bloque junto con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La Cámara alta también tratará la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió media sanción en agosto y propone endurecer los desalojos y modificar la ley de expropiaciones. El texto deberá volver al Senado luego de que Diputados incorporara un capítulo para ratificar la Ley de Tierras.

El Senado debatirá el nuevo proyecto de discapacidad

La iniciativa conserva los principales puntos de la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence en diciembre, aunque elimina el concepto de emergencia. Mantiene la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la posibilidad de cobrar una pensión no contributiva aun cuando la persona tenga un empleo registrado.

El oficialismo incorporó el detalle de las partidas presupuestarias destinadas a financiar las medidas. De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de la iniciativa llegará a $598.912 millones en 2027.

La nueva redacción también establece por ley las condiciones de acceso a las pensiones por discapacidad, en lugar de delegar esa facultad en el Poder Ejecutivo. Entre los requisitos, dispone que los beneficiarios no podrán tener ingresos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Ley de Tierras y propiedad privada, entre los temas en revisión

La ratificación de la Ley de Tierras quedó incorporada al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La norma limita la venta de tierras a extranjeros y había quedado en cuestión tras fallos de la Corte Suprema vinculados al DNU 70 de Javier Milei.

El Senado también votará el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el acuerdo comercial con Estados Unidos, firmado en febrero. Diputados aprobó el convenio, pero dejó en reserva el capítulo sobre examen preliminar internacional.

Ese apartado recibió objeciones de laboratorios argentinos, que advirtieron sobre posibles beneficios para titulares de patentes extranjeras y riesgos para la producción nacional. El acuerdo comercial fue suscripto con Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump.

La agenda del Senado incluye cabotaje y seguridad deportiva

Además de los proyectos de discapacidad, propiedad privada, tierras y patentes, el temario acordado contempla la Ley de Cabotaje y la Ley Joaquín, vinculada con la seguridad en espacios deportivos. La sesión se desarrolla en medio de las negociaciones por la Reforma Electoral.