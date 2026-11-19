Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El Presidente elogió la tarea de Pablo Quirno como canciller y reconoció las dificultades de representar su gestión en el exterior. También afirmó que la Argentina pasó de comerciar con el 10% al 30% de la población mundial.

El presidente Javier Milei se refirió a su estilo de liderazgo, al trabajo de los funcionarios de su administración y a la representación de la Argentina en el exterior. Durante una alocución pública, también hizo un balance sobre el alcance del comercio internacional desde el inicio de su gestión.

En ese marco, destacó la labor de Pablo Quirno y reconoció las exigencias que supone ocupar la Cancillería dentro de su gobierno.

Milei elogió a Pablo Quirno y habló de su carácter

Al referirse al desempeño de sus colaboradores, el mandatario sostuvo que Quirno tuvo un papel importante en la gestión económica y luego asumió una de las responsabilidades más complejas de su administración. “no solo fue fundamental para evitar la híper, sino que, dado eso después, le tocó uno de los cargos más difícil, que es ser el canciller de mi gobierno”.

El Presidente también aludió a las dificultades de representar en el exterior a una figura con su temperamento y afirmó que procura tomarse esas situaciones con humor. “Ustedes saben lo que es hacer ser la diplomacia de, digamos, de semejante personaje. Pero, digamos, bueno, por lo menos me lo tomo con humor. Digo, no me enojo, digamos. O sea, sé que soy cabrón y lo asumo”.

El balance de Milei sobre el comercio internacional

Además de sus apreciaciones sobre la diplomacia, Milei destacó la ampliación del alcance comercial de la Argentina. Según las cifras que presentó, el país aumentó la proporción de la población mundial con la que mantiene intercambios.

“Cuando nosotros llegamos, solamente comercializábamos con el 10% de la población del planeta. Hoy, digamos, comercializamos con el 30%”, concluyó el mandatario.