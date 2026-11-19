La convocatoria de Sergio Massa en San Fernando reunió a dos integrantes del triunvirato de la CGT y a un grupo reducido de dirigentes. Las ausencias expusieron las diferencias internas y la falta de definiciones ante la disputa por el liderazgo del peronismo.

La convocatoria de Sergio Massa en San Fernando por el Día de la Militancia peronista tuvo una representación acotada de la CGT. Aunque asistieron dos integrantes de su triunvirato, la delegación se completó con pocos dirigentes y las ausencias dejaron a la vista las dudas de una parte de la conducción sindical sobre el rumbo de la interna del PJ.

Participaron Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, y Cristian Jerónimo, del gremio de empleados de la industria del vidrio, ambos integrantes del triunvirato. También estuvieron Andrés Rodríguez, secretario general adjunto de UPCN; Carlos Acuña, exintegrante de la conducción colegiada de la central, y el dirigente de los canillitas Omar Plaini.

Gerardo Martínez, titular de la Uocra, avisó que no asistiría porque se encontraba en Ginebra para participar de un encuentro de la Organización Internacional del Trabajo. Más significativa fue la ausencia de Héctor Daer, dirigente de Sanidad y exintegrante del triunvirato, quien actualmente forma parte del espacio político de Axel Kicillof y había sido fundador del Frente Renovador junto a Massa. Una lectura entre los presentes apuntó a que Daer estuvo representado por Sola, a quien impulsó en la conducción de la CGT, una estrategia que en la central suelen resumir como “poner los huevos en varias canastas”.

Las ausencias en la convocatoria de Massa

Tampoco asistió Luis Barrionuevo, uno de los primeros respaldos políticos de Massa en sus comienzos. El vínculo entre ambos se quebró cuando el dirigente del Frente Renovador se acercó al kirchnerismo, espacio con el que Barrionuevo mantiene una larga disputa. En los últimos tiempos, el líder gastronómico se aproximó al gobernador bonaerense: en septiembre intercambió elogios con el intendente de Morón, Lucas Ghi, uno de los impulsores del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof.

La trayectoria reciente de Barrionuevo también incluyó movimientos entre distintos espacios. En mayo de 2023 promovió la candidatura de Eduardo “Wado” de Pedro y, cinco meses después, ofreció logística, fiscales y recursos a Javier Milei. Ese entendimiento se desarmó pocas semanas más tarde.

Hugo Moyano también evitó el encuentro. El dirigente camionero mantuvo durante años vínculos políticos con distintos referentes peronistas, entre ellos Massa, cuyo espacio llevó a su hijo Facundo Moyano a ocupar una banca en la Cámara de Diputados. Facundo renunció a su cargo en 2021. En la actualidad, la relación más directa de Hugo Moyano con el PJ pasa por su delegado en el triunvirato, Octavio Argüello, quien participa de la campaña de Kicillof, y por su hijo Hugo Antonio, abogado laboralista y diputado nacional.

La CGT, entre Kicillof y la falta de definiciones

La lista de ausentes incluyó también al histórico dirigente mercantil Armando Cavalieri, más cercano a Kicillof, y a los dirigentes dialoguistas Guillermo Moser, de Luz y Fuerza, y Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria. Desde la organización del acto señalaron que el gremio de Moser había enviado a un representante de segunda línea.

También faltaron los referentes del transporte Omar Maturano, de La Fraternidad, y Roberto Fernández, de la Unión Tranviarios Automotor. Ambos habían sido activos promotores de la campaña presidencial de Massa en 2023.

Incluso entre quienes viajaron a San Fernando, la presencia no se interpretó necesariamente como un respaldo directo al exministro de Economía. Antes del encuentro, dirigentes del sector señalaban que buscaban medir el efecto político de la foto conjunta. Al día siguiente, la evaluación fue menos optimista. “Si esto sigue así, con cada candidato por su lado y enfrentado al resto, Milei nos gana caminando”, expresó uno de los participantes.