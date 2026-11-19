Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Mientras el Gobierno busca suspender las primarias nacionales, referentes de los tres sectores del peronismo bonaerense defienden mantenerlas en la Provincia. Un eventual mal resultado de La Libertad Avanza en el principal distrito electoral podría generar un impacto político para Javier Milei.

El Gobierno parece encaminado a conseguir la suspensión de las PASO nacionales, tras una negociación trabajosa. La iniciativa busca dificultar la reorganización del peronismo y evitar que una derrota en agosto tenga impacto sobre una economía frágil.

Sin embargo, referentes peronistas plantearon que la provincia de Buenos Aires podría mantener sus primarias para definir las candidaturas, en un escenario con varios aspirantes ya lanzados. Un mal resultado de La Libertad Avanza en el principal distrito electoral del país podría provocar el sacudón que la Casa Rosada intenta evitar y poner en duda las posibilidades de reelección de Javier Milei.

El peronismo bonaerense defiende mantener las PASO

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó el lunes que el oficialismo provincial seguirá impulsando las primarias. “Vamos a seguir trabajando en la hipótesis de sostener las PASO tanto a nivel nacional como provincial”, sostuvo durante su habitual conferencia de prensa.

Bianco definió las primarias como “el mejor instrumento para que el pueblo peronista y todos los que comulgan con el campo popular definan quiénes serán sus candidatos”. También recordó que los principales referentes del peronismo habían acordado defenderlas en las dos reuniones que mantuvieron.

La fecha de las primarias en la Provincia

La ley establece que las PASO bonaerenses se realicen el mismo día que las nacionales. Si el Congreso suspende las primarias de todo el país y la Provincia decide conservarlas, el gobernador Axel Kicillof tendría margen para establecer una fecha propia e incluso convocarlas antes de agosto.

Los otros dos sectores del peronismo bonaerense también se pronunciaron, en principio, a favor de sostener las primarias. El vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera, cercano a Sergio Massa, coincidió con Bianco en mantenerlas tanto en la Nación como en la Provincia.

La candidatura a gobernador, en el centro de la negociación

Guerrera planteó que, si se suspenden las PASO nacionales, la candidatura a gobernador podría formar parte de una negociación para alcanzar un acuerdo de unidad peronista. Si ese entendimiento no prospera, sostuvo, la definición debería quedar en manos de los votantes.

En la misma línea se expresó el jefe del bloque de diputados peronistas, Facundo Tignanelli, referente cercano a Máximo Kirchner, quien afirmó que “el peronismo necesita tener unas PASO”. De este modo, los tres sectores del PJ bonaerense coincidieron en defender las primarias.