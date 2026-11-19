El jefe del bloque del PRO en Diputados defendió la suspensión de las PASO y el respaldo a la gestión de Javier Milei. También cuestionó a Patricia Bullrich y sostuvo que no hay lugar para dos liderazgos en La Libertad Avanza.

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, ratificó el respaldo de su partido a la gestión de Javier Milei y defendió la decisión de acompañar la suspensión de las elecciones primarias. En ese marco, cuestionó a Patricia Bullrich y lanzó: “Patricia Bullrich nos decía tibios a nosotros; ahora la tibia es ella”.

Ritondo, referente legislativo del PRO y cercano al expresidente Mauricio Macri, consideró que Milei representa hoy el principal espacio de cambio. Además, afirmó que “no hay lugar para dos dentro de La Libertad Avanza” y se refirió al armado político entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El PRO respaldó la suspensión de las PASO

El dirigente explicó que el PRO resolvió acompañar la propuesta del Gobierno porque, según planteó, las primarias tienen aspectos positivos y negativos. Entre las objeciones mencionó la cantidad de votaciones durante un mismo año y el gasto que implican, en un contexto de desconfianza social hacia la política.

Como argumento a favor de las PASO, señaló que Mauricio Macri y Javier Milei llegaron a la Presidencia después de competir en elecciones primarias. Sin embargo, sostuvo que los gobernadores del PRO expusieron el costo que tendría organizar esos comicios en sus distritos y que el partido debía evitar sostener posiciones distintas a nivel nacional y provincial.

Según Ritondo, Macri respaldó la decisión y fue quien convocó a la reunión partidaria en la que se acordó acompañar la iniciativa. El diputado también dijo que el PRO mantiene su rechazo al sistema de colectoras, que había sido incluido en la propuesta y luego quedó afuera.

La reforma electoral y el calendario de los comicios

Ritondo mencionó otros puntos incluidos en la agenda electoral: Ficha Limpia, la digitalización de los partidos, una reducción de la propaganda en televisión y cambios en los aportes privados de campaña, que quedarían bajo supervisión de la Justicia electoral. En su evaluación, la reforma apunta a un modelo más parecido al de Estados Unidos.

Sobre la posibilidad de eliminar definitivamente las PASO, respondió que será necesario definirlo más adelante. Por ahora, vinculó la suspensión con los tiempos de organización electoral: indicó que la Cámara Nacional Electoral pidió que la decisión se tome este año para facilitar la preparación de padrones, escuelas, autoridades de mesa y fechas de votación.

El respaldo del PRO al Gobierno de Javier Milei

El diputado defendió el acompañamiento parlamentario del PRO al Gobierno y sostuvo que su partido busca “blindar el cambio”. Afirmó que la decisión de apoyar iniciativas oficiales no responde a especulaciones, sino a la convicción de que algunas medidas son correctas, aunque puedan tener costos políticos.

En esa línea, destacó la orientación económica del Gobierno, con énfasis en la integración al mundo, la modernización, la reducción de la presión tributaria y el superávit. También mencionó las responsabilidades del ministro de Economía, Luis Caputo; del titular del Banco Central, Santiago Bausili, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien definió como un dirigente del PRO que integra el Gobierno.

Ritondo aclaró que las decisiones partidarias involucran a quienes participan de la mesa del PRO, en especial a los gobernadores. También reivindicó su representación de la provincia de Buenos Aires y de sus intendentes, y señaló la relevancia electoral de Mar del Plata y de los otros 12 distritos bonaerenses gobernados por el partido.

La disputa política y el escenario electoral de 2027

Consultado sobre si el entendimiento con el Gobierno supone un acuerdo para las elecciones de 2027, Ritondo advirtió que las proyecciones políticas pueden cambiar. Recordó que, en distintos momentos, las expectativas sobre candidaturas y liderazgos no coincidieron con lo que finalmente ocurrió.

Más allá de ese escenario, afirmó que el PRO busca defender la libertad y un rumbo político determinado. También sostuvo que su espacio comparte la idea de que un deterioro de la situación de los argentinos perjudica al país, y utilizó ese argumento para explicar el respaldo que brinda al Gobierno desde el comienzo de la gestión.

En relación con una eventual candidatura de Hernán Lacunza, Ritondo aclaró que no es su candidato y señaló que el exministro tomó su propia decisión. El dirigente también abordó su vínculo con Independiente durante la entrevista.