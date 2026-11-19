Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

La Cámara alta sesionará este jueves desde las 11 para tratar el nuevo proyecto de discapacidad, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la ratificación de la Ley de Tierras. También votará el tratado internacional de patentes y otros proyectos.

El Senado sesionará este jueves a partir de las 11 para debatir una agenda que incluye el nuevo proyecto de discapacidad, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la ratificación de la Ley de Tierras. La convocatoria se acordó en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de las negociaciones por la Reforma Electoral.

La Cámara alta también votará el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), uno de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Comercio firmado con Estados Unidos en febrero. Diputados aprobó el tratado, pero dejó en reserva un capítulo cuestionado por laboratorios argentinos.

El proyecto de discapacidad llega al Senado para su votación

La iniciativa conserva aspectos centrales de la actual emergencia en discapacidad, que vence en diciembre y fue impulsada por la oposición. Mantiene la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la posibilidad de percibir una pensión no contributiva junto con un empleo registrado. El cambio principal es la eliminación del concepto de emergencia.

Tras modificar su postura ante los pedidos de distintos bloques, el oficialismo incorporó al texto el detalle de las partidas presupuestarias destinadas a financiar las medidas. En octubre, Diputados le dio media sanción con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. En el Senado obtuvo dictamen de comisión y se encamina a convertirse en ley.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de la iniciativa alcanzaría los $598.912 millones en 2027. La nueva redacción también fija por ley los requisitos de acceso a las pensiones por discapacidad: los beneficiarios no podrán tener ingresos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El proyecto establece, además, plazos para saldar las deudas por compensaciones a prestadores. El cronograma de pagos deberá comunicarse dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la ley, y la cancelación total de las obligaciones tendrá que completarse en un máximo de 90 días corridos.

La Ley de Tierras y la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

En agosto, el Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone cambios al Código Procesal Civil para endurecer los desalojos y modifica las normas sobre expropiaciones. Sin embargo, el proyecto volvió a la Cámara alta después de que Diputados incorporara un capítulo para ratificar la Ley de Tierras.

La inclusión de ese apartado se produjo luego de los fallos de la Corte Suprema que ratificaron el DNU 70 de Javier Milei y dejaron sin efecto la Ley de Tierras, que establece límites a la venta de tierras a extranjeros. El Senado deberá votar ahora la modificación incorporada por Diputados.

El tratado de patentes y otros temas de la sesión

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes fue suscripto originalmente en 1970 y es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Establece un sistema internacional simplificado para presentar y tramitar solicitudes de patentes. El Senado le había dado media sanción en 1998, pero Diputados lo trató este año e introdujo modificaciones, por lo que debe volver a la Cámara alta.

Durante ese debate, Diputados dejó en reserva el Capítulo II, referido al examen preliminar internacional. Los laboratorios argentinos advirtieron que ese mecanismo podía beneficiar a titulares de patentes extranjeras y favorecer prácticas monopólicas en perjuicio de la producción nacional.

Por tratarse de una de las últimas sesiones del año, el temario también contempla la Ley de Cabotaje, que regula el transporte de cargas y pasajeros entre puertos del país por vías fluviales y marítimas; la Ley Joaquín, que establece medidas obligatorias de seguridad en espacios deportivos; y distintos tratados internacionales.

Además, se tratará el pliego de ascenso de Sebastián Ibañez, jefe de la Casa Militar y señalado como cercano a Karina Milei.