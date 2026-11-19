Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El proyecto obtuvo dictamen y plantea suspender las PASO en 2027, incorporar Ficha Limpia y modificar las reglas de campaña y votación. También propone cambios para elegir a los representantes argentinos en el Parlasur.

El Gobierno consiguió dictamen para avanzar con una reforma electoral que modifica distintas reglas de los comicios nacionales. La iniciativa propone suspender las PASO en 2027, incorporar Ficha Limpia, eliminar las listas colectoras y reducir a la mitad los espacios gratuitos de publicidad electoral, entre otros cambios.

La senadora Patricia Bullrich celebró el acuerdo y destacó los puntos consensuados.

"Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política".

Además, anticipó modificaciones sobre la veda electoral, que dejaría de limitar determinadas actividades durante las jornadas previas a los comicios.

Los seis cambios principales de la reforma electoral

El texto modifica el Código Electoral Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y la legislación sobre financiamiento de las agrupaciones. El dictamen no elimina las primarias, sino que plantea suspenderlas exclusivamente para el proceso electoral de 2027.

1. Suspensión de las PASO. El artículo 17 establece que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias no se realizarán en 2027 y suspende las obligaciones relacionadas con su organización. Para definir las candidaturas nacionales de ese año se aplicarán las cartas orgánicas de los partidos y los reglamentos electorales de las alianzas.

2. Eliminación de las listas colectoras. Las agrupaciones deberán presentar una sola lista por categoría. Además, el proyecto prohíbe que haya listas idénticas entre las alianzas electorales y los partidos que las integran.

Ficha Limpia, publicidad electoral y veda

3. Incorporación de Ficha Limpia. Las personas condenadas por delitos dolosos, con sentencia confirmada en segunda instancia o en una instancia de revisión, no podrán ser candidatas a cargos electivos nacionales ni ocupar cargos partidarios. La Cámara Nacional Electoral deberá crear un registro público de las personas alcanzadas por la inhabilitación.

4. Reducción de la publicidad electoral gratuita. El proyecto baja del 5% al 2,5% el tiempo de programación que los servicios de comunicación audiovisual y la televisión por suscripción deben ceder gratuitamente para fines electorales. Así, se reduce a la mitad el espacio garantizado por el Estado a las agrupaciones políticas.

5. Cambios en la veda electoral. La iniciativa deroga disposiciones del Código Electoral Nacional sobre restricciones durante el período previo a las elecciones. También habilita la publicidad electoral en televisión, radio, medios gráficos, internet, telefonía y publicidad estática en espectáculos públicos fuera del plazo de campaña establecido.

Qué cambia en la Boleta Única de Papel y el Parlasur

6. Modificaciones en la Boleta Única de Papel. El dictamen cambia la información que deberá incluir la BUP, con nombres, fotografías y símbolos partidarios. También contempla la posibilidad de votar una lista completa con una única marca.

La reforma también propone modificar la elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur. Hasta que se establezca un mecanismo de elección directa simultánea, los 19 representantes nacionales serán designados entre diputados y senadores del Congreso, mientras que las legislaturas provinciales elegirán a los 24 representantes regionales.