La tercera etapa de la investigación incluye 39 citaciones vinculadas al mundo empresario y al rol de Suizo Argentina en la Agencia Nacional de Discapacidad. Siete personas fueron indagadas entre el martes y el miércoles, y esta semana se esperan nuevas declaraciones.

La causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con una nueva ronda de indagatorias centrada en la droguería Suizo Argentina y otras empresas. Entre el martes y el miércoles fueron convocadas siete personas, mientras que este jueves están previstas nuevas declaraciones en los tribunales de Comodoro Py.

Esta tercera fase comprende 39 citaciones ordenadas por el juez Ariel Lijo a pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Desde el entorno de Pablo Atchabahian, exintegrante de la ANDIS señalado como lobista de Suizo Argentina, afirmaron que tiene decidido hablar y aportar detalles sobre los hechos investigados.

Indagatorias a directivos de droguerías en Comodoro Py

El miércoles declaró Laura Elena Palisa Mujica, de la Droguería Disval S.R.L. Las indagatorias de Leandro López, Juan Francisco Cereijo y Santiago Humberto De Angelis, previstas inicialmente para esa jornada, fueron reprogramadas.

Un día antes se presentaron directivos de Droguería del Sud S.A.: María Luisa Macchiavello, Lucila Irene Macchiavello, Silvia Adriana Macchiavello, Marcela Macchiavello, Fernando Oris de Roa, presidente de la firma, y Hernán Jorge Bagliero. Según los investigadores, Bagliero habría dejado el directorio en octubre de 2025.

En su acusación, Picardi y Rodríguez señalaron que Bagliero “ingresó al lote de Jonathan Kovalivker, en septiembre de 2024 y fue hallado como contacto en el teléfono de Emmanuel Kovalivker”. Los Kovalivker son los dueños de Suizo Argentina. De acuerdo con fuentes judiciales, quienes declararon hasta el momento se negaron a responder preguntas, una decisión que forma parte de su derecho y de su estrategia de defensa.

Qué investiga la causa ANDIS y cuál es el rol de Suizo Argentina

La nueva etapa comenzó el 3 de noviembre y se enfoca en el presunto accionar de Suizo Argentina. La fiscalía sostiene que la droguería habría cooptado la agencia que encabezaba Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y amigo del presidente Javier Milei, y que habría controlado las compras de medicamentos de alto costo.

Según la acusación, la firma habría administrado un esquema de cartelización con al menos otras 14 empresas. Los fiscales le atribuyen la venta de medicamentos con sobreprecios que, en algunos casos, habrían llegado al 4.000 por ciento.

En un período de 15 meses, Suizo Argentina habría sido la empresa privada que más fondos recibió de la ANDIS: casi 140.000 millones de pesos, cerca del 30 por ciento de las erogaciones del organismo, de acuerdo con los investigadores. La causa ya tiene 44 personas procesadas, entre ellas Spagnuolo.

Los Kovalivker y los imputados en esta etapa

Antes de esta tanda ya habían sido indagados Jonathan y Emmanuel Kovalivker, Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de Suizo Argentina; Diego Viner, director de Compras, y Horacio Encino. Todos se negaron a declarar. Los hermanos Kovalivker presentaron un escrito en el que rechazaron las acusaciones.

Para los fiscales, Jonathan Kovalivker habría sido uno de los jefes de la asociación ilícita que operó en la ANDIS, mientras que su hermano Emmanuel habría integrado la organización sin ocupar un rol de jefatura. La investigación también apunta a determinar cómo se habrían tomado decisiones institucionales y controlado las compras de medicamentos.

Quiénes son los próximos citados en la causa

Para este jueves están previstas otras ocho indagatorias en Comodoro Py, aunque el cronograma podría modificarse. Fueron convocados Alfredo Gómez, de Droguería Disval S.R.L.; Matías Litmanovich, Mario Roberto Litmanovich y María Eugenia Luraschi, de Droguería 20 de Junio S.A.; José Emilio Sabella, de Hemipharm S.R.L.; Roberto Campano, de Medipharma S.A.; y, por Suizo Argentina, Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales, y Fernando Domínguez, coordinador de esa área.

La semana próxima se esperan otras 16 indagatorias, entre el lunes y el jueves. Entre los convocados están Atchabahian, citado para el 24 de noviembre a las 11.30, y Miguel Ángel Calvete, quien deberá presentarse al día siguiente. Ambos ya están procesados en la causa.

Calvete fue procesado como jefe de la asociación ilícita. Atchabahian recibió inicialmente la misma calificación, pero la Cámara Federal porteña le quitó el rol de jefe y lo dejó como integrante de la organización. En esta nueva fase, los fiscales volvieron a señalarlo como una figura clave de la trama.

Los investigadores sostienen que Atchabahian, quien integró la ANDIS durante el macrismo, tenía ascendencia sobre Daniel Garbellini, número dos del organismo y responsable de la Dirección de Incluir Salud, desde donde se habrían realizado la mayoría de las maniobras investigadas. En el dictamen de las nuevas citaciones, los fiscales mencionaron una conversación de agosto de 2023 entre Atchabahian y Emmanuel Kovalivker, en la que el primero le dijo: “Gracias Ema querido soy un soldado”.