La senadora sostuvo que el superávit fiscal y la lucha contra la inflación son prioridades que no deben discutirse, pero pidió debatir otros temas para llegar en mejores condiciones a las elecciones de 2027. También anticipó que el oficialismo buscará aprobar la suspensión de las PASO.

Patricia Bullrich volvió a referirse a sus diferencias con el Gobierno y planteó que el debate interno puede contribuir a mejorar las perspectivas electorales de cara a 2027. "Hay muchas cosas intocables y otras que uno las tiene que discutir para llegar mejor a las elecciones", afirmó. Y agregó: "La discusión no es turbulencia, la discusión es sana".

Las declaraciones de la senadora se conocieron después de que Javier Milei negara que exista una interna entre ambos dentro de La Libertad Avanza y la definiera como su "socia política". Bullrich habló luego de que el oficialismo consiguiera un dictamen que habilita el tratamiento de la suspensión de las PASO en el Senado.

Bullrich defendió el debate político dentro del oficialismo

La legisladora reconoció la investidura presidencial de Milei: dijo que "tiene por supuesto la calidad de Presidente, que es muy importante reconocerla". Sin embargo, señaló que también hay que contemplar a un electorado con distintas formas de pensar, que en otros momentos votó opciones diferentes y que, según expresó, se unió para sacar el país adelante.

"Hay muchas cosas que son intocables, el superávit fiscal es intocable, la lucha contra la inflación es intocable", sostuvo. A la vez, consideró que hay otros asuntos que deben discutirse para llegar a las elecciones "en la mejor situación posible".

Bullrich ratificó la idea de una sociedad política con el Presidente, aunque remarcó que, a su entender, ese vínculo debe incluir a ciudadanos que no piensan igual. "Eso implica que cada uno pueda ir planteando esas cosas que cree que son fundamentales para cada etapa. Comparto las palabras del Presidente y creo que es el camino que estamos transitando", expresó.

La reforma electoral y la suspensión de las PASO

Consultada sobre posibles tensiones con Milei, la senadora dijo que ambos provienen de experiencias distintas, pero comparten un objetivo. "La defensa de la libertad es también decir lo que cada uno cree que es mejor para llegar a ese objetivo. La discusión no es turbulencia, la discusión es sana", afirmó.

Durante la entrevista, Bullrich también detalló aspectos de la reforma electoral que impulsa el oficialismo y que será tratada en el Senado. La iniciativa contempla la suspensión de las primarias, el debate de Ficha Limpia y el fin de la veda electoral, que describió como "una ficción" porque, según dijo, "las redes sociales siguen funcionando".

La senadora confirmó que el proyecto no incluye las denominadas listas de adhesión o listas colectoras. "Vamos a seguir con el sistema de 'un ciudadano un voto' y aquellos con los que se haga una alianza política tendrán que ponerse de acuerdo para que ese acuerdo se pueda hacer", explicó.

La crítica de Bullrich al uso de las elecciones primarias

Al referirse al interés del peronismo por mantener las PASO, Bullrich sostuvo: "De las cuatro elecciones nacionales para la presidencia, desde que se votaron las PASO, en tres el peronismo fue sin competir contra nadie; es decir, fue a una elección como si fuera una encuesta". Sobre la cuarta, afirmó: "La cuarta, que fue compitiendo, fue una competencia ficticia".

La senadora dijo que no quería "tirarse contra nadie", pero señaló que en esa elección, según su interpretación, "todo el mundo sabía que ganaba Massa" y que Grabois, entonces adversario de Sergio Massa dentro de Unión por la Patria, "era más testimonial". Luego ironizó: "Las PASO el peronismo no las usó nunca, justo esta vuelta las necesita".

Bullrich se mostró confiada en que el oficialismo reunirá los apoyos para avanzar con la iniciativa. "Los votos están", aseguró, y anticipó: "La semana que viene vamos a tener la media sanción".

La respuesta de Bullrich sobre la pensión de Cristina Kirchner

Antes de finalizar la entrevista, la legisladora también cuestionó la decisión de una jueza de la Seguridad Social que había ordenado a la ANSES dejar de descontar el 20 por ciento de la pensión de privilegio de Cristina Kirchner. Ese porcentaje se retenía para recuperar fondos que la Justicia consideraba indebidamente percibidos.

"Hasta los presos tienen privilegios... qué lástima", expresó Bullrich.