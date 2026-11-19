La sesión especial se levantó con 126 legisladores presentes, tres menos de los necesarios. También quedaron pendientes el acuerdo comercial entre el Mercosur y la AELC y otros proyectos.

La Libertad Avanza no consiguió reunir el quórum para iniciar la sesión especial de Diputados en la que se iban a debatir la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo de Javier Milei esperaba contar con los 129 legisladores necesarios para abrir el debate, pero la sesión fracasó.

A las 12.31, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, anunció que la reunión quedaba levantada. En el recinto había 126 diputados, tres menos de los requeridos para comenzar.

Las ausencias que hicieron caer la sesión en Diputados

No asistieron los legisladores de Unión por la Patria, la Izquierda ni la Coalición Cívica. También faltaron representantes de Provincias Unidas y del Movimiento Integración y Desarrollo, ausencias que resultaron clave para que no prosperara la convocatoria.

El oficialismo contó con el respaldo del PRO, la UCR y partidos provinciales de San Juan, Tucumán, Salta y Misiones. Al salir del recinto, el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi afirmó: "Quisieron ir por todo y la verdad es que el Congreso, ni siquiera sus aliados, los acompañó".

Los proyectos que quedaron pendientes de debate

Entre los principales puntos del temario figuraba la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por el Presidente en el marco de su giro pro Malvinas. También estaba prevista la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que la Casa Rosada buscaba blindar a su titular, Santiago Bausili.

La agenda incluía además el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, conocida como AELC, y una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.

También quedaron sin tratar dos convenios relacionados con la transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires y una modificación de la Ley 24.467, que regula a las pequeñas y medianas empresas.