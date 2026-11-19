Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad declaró constitucional el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que establece límites para actualizar indemnizaciones por despido. La decisión se tomó en una causa del Banco Hipotecario y también alcanza a juicios que ya estaban en trámite.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revocó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ratificó la aplicación del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que fija límites para actualizar indemnizaciones por despido. La decisión también incide en el cálculo de deudas de causas que ya estaban en trámite.

La resolución se dictó en un expediente iniciado por el despido de una exempleada del Banco Hipotecario. Por mayoría, el máximo tribunal porteño declaró constitucional la norma y estableció topes para la actualización de los intereses en los juicios laborales.

Cómo se calcula el límite a las indemnizaciones

La pauta general contempla la aplicación de la tasa pasiva del Banco Central, pero fija un piso del 67 por ciento y un techo del 100 por ciento del monto que resulta de actualizar el capital por el Índice de Precios al Consumidor más un interés anual del 3 por ciento.

Según el fallo, esos límites buscan establecer un equilibrio y dar previsibilidad. El piso procura resguardar el crédito del trabajador frente a la inflación, mientras que el techo apunta a evitar liquidaciones judiciales desproporcionadas y proteger las fuentes de trabajo y la estabilidad de las empresas.

La votación en el Tribunal Superior de Justicia porteño

Los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg votaron a favor de la norma. Consideraron que el esquema responde a un criterio razonable de oportunidad y mérito legislativo, y sostuvieron que los créditos laborales pueden tener un régimen de actualización específico, distinto del aplicado a las deudas civiles o comerciales.

Los magistrados también señalaron que la ley buscó corregir distorsiones que, a su entender, habían surgido de algunos precedentes de la Corte Suprema de la Nación. Con ese criterio, hicieron lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Banco Hipotecario y revocaron una sentencia dictada en 2022.

En disidencia, Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz votaron por declarar inconstitucional el artículo. Argumentaron que la norma discrimina a los trabajadores al otorgarles, por la demora en el pago de una indemnización, una reparación sustancialmente inferior a la que reciben otros acreedores en los fueros civiles o comerciales.

Los argumentos contra el artículo 55 de la reforma laboral

Los jueces que votaron en minoría también cuestionaron que la reducción de la actualización se aplique exclusivamente a causas que ya estaban en trámite. Según sostuvieron, ese criterio perjudica al trabajador por haber recurrido a la Justicia para reclamar sus derechos.

Tras conocerse la decisión, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la celebró en su cuenta de X. "Un fallo importantísimo para devolverle racionalidad a un sistema laboral que durante demasiado tiempo fue rehén de la industria del juicio", escribió.

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, también destacó la resolución, que, según expresó, "ratifica la constitucionalidad del art 55 de la reciente Ley Laboral, que traerá previsibilidad y equilibrio en las actualizaciones de los créditos laborales".