La Cámara baja no logró reunir el quorum para debatir proyectos clave, entre ellos la llamada Ley Malvinas. La disputa por los biocombustibles y los lugares en el Consejo de la Magistratura profundizó los cruces entre sectores del oficialismo y sus aliados.

Una sesión clave de la Cámara de Diputados se cayó y volvió a exponer las tensiones políticas dentro del Gobierno y con sus aliados. El temario incluía iniciativas sobre Defensa de la Soberanía Nacional, cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos comerciales, el traspaso judicial a la Ciudad y una reforma para las pymes.

El proyecto central era la denominada Ley Malvinas, impulsada por el sector de Santiago Caputo. La sesión, que debía ser presidida por Martín Menem, no pudo avanzar por falta de quorum y abrió un nuevo capítulo de reproches dentro del oficialismo.

La caída de la sesión en Diputados y los cruces internos

Tras el fracaso parlamentario, una fuente libertaria describió el malestar del espacio: "Hace seis meses que la oposición nos está cog.... No podemos lograr controlar el Congreso". En redes sociales, usuarios identificados con el sector de Caputo apuntaron contra Menem. El Gordo Dan publicó: "Igualmente hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes".

Desde el sector alineado con Menem rechazaron esos cuestionamientos y defendieron las gestiones previas del presidente de la Cámara baja: "Saben que es mentira. Saben que Martin hizo todas las reuniones posibles para que vayan, discutan los proyectos, los articulos, para que salga lo más perfecto posible y los aliados se sientan escuchados. No fue ese tema", respondieron.

Biocombustibles y Consejo de la Magistratura, en el centro de la disputa

En el Congreso señalaron dos factores detrás de la caída de la sesión: el proyecto de biocombustibles y la disputa por la representación en el Consejo de la Magistratura. La iniciativa sobre biocombustibles finalmente no se trató porque no estaban los votos para otorgarle la segunda media sanción.

Desde La Libertad Avanza sostuvieron que respaldan el proyecto y que Córdoba y Santa Fe también lo apoyan, pero cuestionaron la posición del PRO. "Saben muy bien que La Libertad Avanza apoya el proyecto y que las provincias de Córdoba y Santa Fe lo quieren. Pero hay una interna con el PRO que no quiere el proyecto por el sector de la provincia de Buenos Aires", expresaron.

El PRO, junto con la UCR y el PJ, reclamaba cambios para proteger a las pymes productoras de biodiésel radicadas en la provincia de Buenos Aires. Como no había votos suficientes para aprobar la iniciativa en forma definitiva, Menem respaldó la posición del PRO y el tema fue retirado del debate.

La otra disputa enfrenta a Provincias Unidas y el PRO por una banca en el Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas propuso a los diputados Juan Fernando Brügge, de Córdoba, y Pablo Farías, de Santa Fe, para representar a la segunda minoría de la Cámara baja durante el período 2026-2030. El PRO también reclamó ese lugar.

El sector amarillo sostiene que el interbloque Fuerza del Cambio es la tercera fuerza de Diputados, con 22 integrantes, mientras que Unidos cuenta con 20. "Obviamente Martín se puso del lado de Cristian Ritondo", afirmaron desde el Congreso. Un dirigente libertario vinculó esa disputa con la falta de quorum: "Y eso nos costó que los de Provincias Unidas estén parados en la sesión y no se sentaron en la silla. Por solo tres personas no hubo quorum nada más".

La autocrítica del Gobierno por el control del Congreso

La caída de la sesión también generó malestar en la Casa Rosada. Una fuente del Gobierno resumió el diagnóstico con una crítica al desempeño legislativo del oficialismo: "Pasó lo mismo que viene pasando hace seis meses, desde el Caso Adorni. El Congreso hace lo que se le canta en ambas cámaras. ¿Qué proyecto del Poder Ejecutivo salió de otra forma que no sea la que quiere la oposición en los últimos 6 meses? Ninguno".

Entre los libertarios circuló otra evaluación sobre la relación de fuerzas en el Parlamento: "La realidad es que el Congreso lo maneja la oposición a pesar de que ganamos las últimas dos elecciones".

En el Gobierno también plantearon una autocrítica por la estrategia política y la relación con los bloques aliados. "Igual es lógico: si pretendemos que todos nos voten todo gratis y cagar al arco político en todas las cuestiones habidas y por haber y después decirle 'sentate y votá lo que yo quiero'... Y, no va a pasar. Es muy probable que salga mal", afirmó una fuente oficialista.