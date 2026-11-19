Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 9:23 p. m. · 4 min de lectura

El ministro cuestionó al peronismo durante un encuentro empresarial y defendió las políticas económicas del Gobierno. También vinculó la continuidad del programa económico con las elecciones presidenciales de 2027.

El ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei, Luis Caputo, protagonizó un nuevo enfrentamiento con el peronismo al lanzar fuertes cuestionamientos contra sus dirigentes y contra una de las consignas más conocidas de la histórica marcha justicialista. Sus declaraciones se produjeron durante un encuentro empresarial, en momentos en que la política argentina comienza a concentrar su atención en las elecciones presidenciales de 2027.

El funcionario participó de “El país que se viene”, una jornada organizada por Somos Pymes en La Rural de Palermo, donde defendió las políticas económicas de la administración libertaria y cuestionó las ideas que, según su interpretación, el peronismo ha sostenido durante décadas.

“Vivimos décadas combatiendo al capital. Debe haber pocas cosas más estúpidas que combatir al capital y además cantarlo”, expresó el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo también utilizó el calificativo de patética para referirse a la actitud de los dirigentes que cantaron la marcha peronista. A su entender, mantener ese tipo de consignas implica continuar defendiendo concepciones económicas que considera equivocadas.

El encuentro de Sergio Massa que desató la polémica

El origen de las críticas fue una reunión política realizada en San Fernando, provincia de Buenos Aires, con motivo del Día de la Militancia.

Allí, Sergio Massa convocó a representantes de distintos espacios del justicialismo, con la participación de dirigentes del Frente Renovador, el peronismo federal y La Cámpora.

La reunión estuvo vinculada con la búsqueda de acuerdos entre sectores del peronismo y la construcción de una propuesta política que pueda competir con el oficialismo en las elecciones presidenciales de 2027.

Uno de los momentos del encuentro fue la interpretación de la tradicional marcha peronista por parte de los asistentes. Las imágenes llegaron a las redes sociales y provocaron una reacción de Caputo, quien compartió un video de la escena acompañado por un gesto de desaprobación.

El ministro defendió la llegada de capitales al país

Durante su intervención ante los empresarios, el titular de Economía insistió en que la llegada de inversiones privadas constituye una condición importante para impulsar el desarrollo de la Argentina.

Caputo argumentó que el ingreso de capitales permite ampliar las oportunidades de financiamiento, fortalecer las empresas y favorecer el crecimiento de la producción.

En ese sentido, cuestionó las políticas que, desde su perspectiva, terminan desalentando las inversiones. Explicó que la salida de capitales reduce las posibilidades de las empresas de conseguir recursos para sostener sus actividades y desarrollar nuevos proyectos.

El funcionario también respaldó las medidas económicas implementadas por el presidente Javier Milei y ratificó que la administración nacional pretende continuar con la reducción de impuestos, la eliminación de regulaciones y la creación de condiciones que favorezcan al sector privado.

Respecto de la inflación, manifestó su confianza en que los precios continuarán desacelerándose si el Gobierno mantiene la disciplina fiscal y monetaria.

Caputo también puso el foco en las elecciones de 2027

El discurso del ministro no estuvo limitado a cuestiones económicas. También incluyó referencias al futuro político del oficialismo y a la necesidad de obtener un nuevo respaldo electoral.

“El año que viene es importante revalidar acá y ante el mundo que queremos ser un país serio”, afirmó ante los empresarios.

De esta manera, Caputo vinculó la continuidad del programa económico con el resultado de las próximas elecciones presidenciales.

Sus declaraciones se conocen mientras Javier Milei expresa públicamente su seguridad de conseguir un segundo mandato y continuar gobernando la Argentina hasta 2031.

El escenario anticipa una disputa política en la que el oficialismo buscará defender sus reformas económicas, mientras distintos sectores del peronismo intentan reorganizarse para presentar una alternativa electoral.

Los números de la economía y la realidad de los argentinos

Sin embargo, más allá de las declaraciones de los funcionarios y de los enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición, existe otra discusión que atraviesa la vida cotidiana de millones de argentinos.

Se trata de determinar en qué medida los resultados económicos que destaca la administración nacional se traducen en una recuperación concreta de los ingresos de la población.

La evolución de los salarios y las jubilaciones, el precio de los alimentos, el costo de los servicios y las dificultades que enfrentan trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios forman parte de las preocupaciones que acompañan el debate económico.

En ese contexto, la defensa de las inversiones privadas también abre interrogantes sobre sus efectos en el empleo, la producción, el consumo y las posibilidades de mejorar las condiciones de vida.

El Gobierno sostiene que su programa económico permitirá consolidar el crecimiento y generar nuevas oportunidades. Pero el impacto de esas políticas sobre el poder adquisitivo de la población continúa siendo uno de los aspectos centrales para evaluar sus resultados.

Mientras Luis Caputo confronta con el peronismo y Javier Milei proyecta la continuidad de su gestión hasta 2031, la discusión económica también se desarrolla fuera de los encuentros empresariales y de los escenarios políticos.

Se refleja diariamente en los hogares, en los comercios y en las decisiones de quienes deben administrar sus ingresos para afrontar los gastos de cada mes.

Por eso, frente a los anuncios oficiales y a la creciente confrontación electoral, permanece una pregunta que resume una de las principales inquietudes sociales: ¿cuándo llegarán las mejoras económicas a los bolsillos de los argentinos?

Más allá de las diferencias políticas, uno de los desafíos centrales será que los resultados económicos anunciados puedan convertirse en mejores condiciones de vida para la población.